مؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات يتأهب لانتعاشة قوية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يتأهب اقتصاد دولة الإمارات للانطلاق نحو دورة انتعاش قوية تبرز مؤشراتها الأولى مع بدء فعاليات إكسبو 2020 دبي مطلع أكتوبر المقبل، بالتزامن مع سلسلة مشاريع الخمسين المتوقع الإعلان عنها غداً، والتي ستشكل دفعة استثنائية لقيادة النمو في المرحلة المقبلة.

وأجمعت تقارير مؤسسات مالية واقتصادية دولية، على قدرة الاقتصاد الإماراتي على تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والعودة السريعة نحو النمو، منوهة بالنجاح الذي حققته الإمارات في احتواء الجائحة وبرنامج التطعيم الذي يعد بين الأوسع انتشاراً في العالم والأكبر على مستوى المنطقة، والذي من شأنه أن يعزز من جهود عودة الأنشطة الاقتصادية لمستويات ما قبل الجائحة.

وصنف صندوق النقد الدولي دولة الإمارات في مقدمة أسرع الدول المصنفة ضمن فئة الأسواق الناشئة في التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وذلك بفضل نجاح برنامج التطعيم، وما تتمتع به من وفرة الاحتياطيات المالية، التي تشكل بدورها مصدات مالية كافية لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد، من خلال توفير الدعم المالي للكيانات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة.

ورفع الصندوق في أحدث تقرير له توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات هذا العام من 1.3% في تقديراته السابقة إلى حوالي 3.1%، وذلك بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية والأداء الأقوى من هذا العام، متوقعاً أن نمو اقتصاد دبي هذا العام بمعدل 3.4%، بعد أن بدأ الاقتصاد يضع قدميه على مسار التعافي من تبعات الجائحة التي كان لها انعكاساتها الحادة على الاقتصاد العالمي.

وأكد الصندوق إن نجاح برنامج التطعيم في الإمارات والأداء الاقتصادي الذي فاق التوقعات، مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته على مستوى العديد من القطاعات في الدولة، أسهم في رفع توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في العام الجاري. كما توقع البنك الدولي بدوره تسارع وتيرة معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى 2.5% خلال عامي 2022 و2023، بدعمٍ من النفقات الحكومية وإقامة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر 2021، وذلك بعد أن تمكن من استعادة مسار النمو هذا العام.

وفي السياق ذاته توقع معهد التمويل الدولي، أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات انتعاشاً هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وارتفاع معدلات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منوهاً بقدرة الدولة على التوسع في وضعها المالي في 2021، في ضوء احتياطيها النقدي الوفير، ، وهو ما سيدعم بدوره قطاع البنوك في الدولة، من خلال تحسين مستوى السيولة، وارتفاع طلب القطاع الخاص على الائتمان.

وذكر تقرير للمعهد التمويل إن اقتصاد الإمارات يتأهب لقفزة في النمو خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الإمارات نجحت بوجه عام في تخطي تبعات الجائحة على الصعيد الصحي مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلاد، لافتاً إلى أن النظام الصحي القوي، والإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلاد سمحت بفتح الاقتصاد وتعافي حركة السياحة على نحو سريع خلال الشهور الأخيرة.

بدورها أفادت وكالة «موديز» في مراجعتها السنوية لتصنيفات دولة الإمارات بأن نقاط القوة الائتمانية للدولة تشمل المستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والاستقرار السياسي المحلي المقترن بالعلاقات الدولية القوية، والدعم الكامل التي تتلقاه الحكومة الاتحادية من إمارة أبوظبي والميزانية العمومية القوية.

وتوقعت «موديز» أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» خلال فترة وجيزة، مشيرةً إلى أن التوزيع السريع للقاحات كورونا في الإمارات يشكل جانباً إيجابياً لهذه التوقعات، الأمر الذي يدعم التعافي السريع للسياحة المحلية ويعزز نمو قطاعي الضيافة والتجزئة.

وقالت «موديز» إن الإمارات تتمتع بتصنيف للقوة الاقتصادية عند درجة «aa3»، مما يعكس مستوى الدخل المرتفع واحتياطات النفط الوفيرة وكلفة استخراجه المنخفضة، واقتصادها غير النفطي النابض بالحياة وبنيتها التحتية المتطورة.