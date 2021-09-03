بن طوق: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع مصر

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص الإمارات على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والتي تستند إلى تاريخ طويل وتطور ملحوظ خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشيدًا بالمنجزات التنموية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف المناحي، والتي أصبحت محل إشادة المؤسسات الدولية ونموذجاً يُحتذى على المستوى الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي في مصر، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور المستشار مريم الكعبي نائب رئيس البعثة الإماراتية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية إعادة تفعيل اللجنة العليا المصرية الإماراتية المشتركة والتي تأسست عام 1988.

لقاءات دورية

كما يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية مصر التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزيران خلال اللقاء، على مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشادت «المشاط» بالعلاقات التنموية بين مصر والإمارات، من خلال مؤسسات التمويل الإماراتية «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، و«صندوق أبوظبي للتنمية»، مبدية اهتمام الوزارة بزيادة التعاون مع هذه المؤسسات التنموية على نحو يعظم من استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها، مؤكدةً على أهمية إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تمثل عاملاً دافعاً لمزيد من تطورات العلاقات في مختلف المجالات.

مستويات مهمة

وأضافت «المشاط»، أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل لمستويات مهمة من النمو ويمكن العمل على مضاعفته، حيث يُعد السوق الإماراتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية، ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم.

وأشارت إلى أن الإمارات تُساهم في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار، وأكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.

وحرصت «المشاط» خلال اللقاء على تهنئة دولة الإمارات حكومةً وشعباً بتنظيم معرض إكسبو 2020 دبي الدولي خلال شهر أكتوبر 2021، بمشاركة عدد كبير من الدول لعرض أحدث النظم في مجال الهندسة المعمارية والتكنولوجيا.

عبدالله بن طوق خلال زيارته لمجمع الإصدارات المؤمنة بالقاهرة (من المصدر)

من جهة أخرى، زار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، في جمهورية مصر العربية، والذي يعد أحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعمل على تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها.

وتأتي زيارة معاليه لمقر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة المصرية القاهرة، والوفد المرافق له للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من الوزراء في الحكومة المصرية لتنمية أطر العلاقات الثنائية بين البلدين.

القنيات المستخدمة

واطلع معاليه، والوفد المرافق له خلال الزيارة، على أحدث التقنيات المستخدمة من قبل الحكومة المصرية في أنظمة تتبع الوثائق الحكومية وأنظمة التتبع الضريبي وغيرها من التقنيات التكنولوجية المتقدمة.

وكان في استقبال معاليه، المهندس سامح العكاري رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، فيما ضم الوفد المرافق عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وتريم مطر تريم رئيس مجموعة الابتكار الصناعي الإماراتية، والمختصة في تطوير حلول رائدة في إنتاج الوثائق الذكية المؤمنة.

قال معالي عبد الله بن طوق إن «مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يمثل إضافة نوعية لجهود الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة لتقليل الوقت والجهد وضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة»، مشيراً معاليه إلى أن المجمع يعزز من عملية التحول الرقمي التي أصبحت اليوم عاملاً أساسياً لدعم الحكومات في تلبية متطلبات مجتمعاتها، وتشكل رهاناً حقيقياً على استيفاء متطلبات اقتصاد المستقبل.

وأكد بن طوق على أهمية اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، سواء على صعيد المؤسسات الحكومية، أو من خلال القطاع الخاص، معرباً عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة لتطوير آفاق التعاون القائم نحو مزيد من التقدم.

مجمع الإصدارات المصري

يضم مجمع الإصدارات المؤمنة المصري مركزاً لتجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث، والذي يعمل على ربط البيانات بشكل مباشر مع الوزارات والهيئات بطريقة مؤمنة ضد أي هجمات إلكترونية، إضافة إلى مجمع تصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت، والذي يعد الأكبر والأحدث عالمياً بطاقة إنتاجية ضخمة، وأيضاً مركز تكنولوجيا صناعة الهولوجرام، وكذلك مركزين للطباعة المؤمنة اللذين يعملان على طباعة الوثائق الورقية والبلاستيكية.