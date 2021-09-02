«إنفستكورب» تنجز صفقتين بقيمة 4 مليارات دولار

أعلنت مؤسسة إنفستكورب، عن استكمال صفقة بيع "برو أنليميتد"، والتي تمت من قبل إنفستكورب والصناديق التي تديرها "هارفست بارتنرز"، الشركة المتخصصة في الاستثمار في شركات خاصة والقائمة في نيويورك. وكان البيع لشركة "إي كيو تي برايفت إيكويتي"، وهي شركة استثمار عالمية.

وعملية البيع هذه هي الثانية خلال أسبوع لإنفستكورب، بعد الإعلان عن بيع "آروهيد" أمس، وبلغ الحجم الإجمالي للصفقتين حجم قياسي قيمته 4 مليارات دولار.

تقدم "برو أنليميتد" التي تأسست عام 1991، مجموعة كاملة من الخدمات لمعالجة قضايا المشتريات والإدارة والامتثال المتعلقة بالعمال الموقتين، بمن في ذلك المقاولون المستقلون والمستشارون والقائمون بالعمل الحرّ. وتعمل "برو أنليميتد" في أكثر من 50 دولة وتقدم خدمات لبعض أكبر الشركات وأكثرها شهرة في العالم من خلال منصة خدماتها وبرمجياتها المتكاملة والتي لا تخضع لسيطرة بائع واحد.

استحوذت إنفستكورب على "برو أنليميتد" في أكتوبر 2014 واحتفظت بحصة أقلية مُعتبَرة بعد بيعها إلى الصناديق المدارة من قبل "هارفست بارتنرز" في مايو 2017. وعلى مدار شراكة إنفستكورب مع فريق إدارتها، حققت "برو أنليميتد" نموًا وتوسعًا كبيرين. وأطلقت الشركة منتجات جديدة تستفيد من أصول البيانات التي تملكها، واستثمرت في المبيعات والتسويق، وأكملت عمليتي استحواذ، ووسعت وجودها الجغرافي، ودعمت الفريق التنفيذي في الشركة لدفع التحول المستمر قدماً.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب محمد العارضي في بيان: " تعتبر نشاطاتنا الاستثمارية في الشركات الخاصة في أميركا الشمالية واحدة من أقدم وحدات أعمالنا ولا تزال تمثل أولوية بالنسبة لنا فيما نتوسع ونستفيد من الفرص في هذه المنطقة. لقد أثبتت شراكتنا مع فريق "برو أنليميتد" القدرة على الابتكار بشكل رشيق في قطاع إدارة القوى العاملة واحتلال موقع ريادي نعتقد أن الشركة ستستمر في الاحتفاظ به مستقبلاً".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"برو أنليميتد" كيفن آكرويد: "أود أن أشكر فريق إنفستكورب على دعمهم والتزامهم وتوجيهاتهم على مدى السنوات السبع الماضية. ونحن نتطلع إلى المرحلة التالية والشراكة مع "إي كيو تي" و"هارفست بارتنرز" اللذين يملكان رؤى وشبكة قوية لمساعدتنا في تحقيق المرحلة التالية من النمو والطموحات لمواصلة تقديم حلول مبتكرة لقطاع العمل".

وقال المدير التنفيذي ورئيس وحدة إنفستكورب للخدمات المعتمدة على التكنولوجيا - الشركات الخاصة في أميركا الشمالية وارن كناب: "يمثل بيع برو أنليميتد خروجاً ناجحاً للغاية لإنفستكورب ومستثمرينا. على مدى السنوات السبع الماضية، واصلت برو أنليميتد تعزيز موقعها كشركة رائدة في إدارة القوى العاملة الموقتة. ومن خلال مزيج من الخدمات المقدَّمة للعملاء ذات مستوى عالمي واعتماد العديد من الحلول الجديدة ذات القيمة المضافة، عززت برو أنليميتد مكانتها كلاعب رائد في هذا القطاع. ونحن فخورون بالدور الذي أديناه طوال شراكتنا معها ونتمنى أن يواصل كيفن وفريق برو أنليميتد بأكمله النجاح في المرحلة التالية من نمو الشركة".

وقال الشريك في "هارفست بارتنرز" أندرو شوينثال: " نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزته برو أنليميتد على مدى السنوات العديدة الماضية ونتطلع إلى المرحلة التالية من النمو في هذا القطاع المتغيّر. لقد أظهرت الأشهر الـ 16 الماضية أن وجود شريك محترف في إدارة القوى العاملة هو جزء لا يتجزأ من نجاح أي شركة، وقد ساعدت نقاط القوة التي تملكها برو أنليميتد الشركة على الاضطلاع بدور رائد في تلبية المتطلبات المتزايدة لهذا الواقع الجديد".

قام بدور استشاري لمصلحة إنفستكورب وبرو أنليميتد وصناديق "هارفست بارتنرز" المباعة، ويليام بلاير ووايت آند كايس. وقد كان استشاري الاستحواذ صندوق "هارفست بارتنرز" كل من Evercore Group L.L.C. و Kirkland & Ellis.