الاتحاد للطيران تتوقع ارتفاعًا في طلبات الحجوزات بعد إلغاء الجحر الصحي للمسافرين

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد الاتحاد للطيران، لانتعاش في حركة السفر من وإلى إمارة أبوظبي وذلك في أعقاب إعلان الحكومة عن رفع الحجر الصحي عن المسافرين المطعمين القادمين للدولة.

وسيتمكّن المسافرون الحاصلون على التطعيمات كاملة (المعتمدة من منظمة الصحة العالمية)، والقادمون من مختلف أنحاء العالم من الدخول من دون الحاجة للحجر الصحي. على أن يقدموا نتيجة فحص سلبية لمسحة الأنف لا تقل عن 48 ساعة من موعد المغادرة. كما سيخضعون للفحص عند الوصول للمطار، وسيُعاد الفحص بعد عدد من الأيام المحددة والذي يخضع للوجهة التي قدموا منها.

أما بالنسبة للمسافرين غير المطعمين، فسيترتب عليهم اتباع القوانين والشروط القائمة حسب وجهة المغادرة في حال كانت ضمن القائمة الحمراء أو الخضراء.

وفي هذا الخصوص، تحدّث توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: لقد جاء الخبر في وقته تمامًا لتبدأ أبوظبي استقبال العالم، ونتوقع ارتفاع الطلب على الحجوزات من السياح والزوار من الأهل والأصدقاء من أنحاء العالم. الأمر الذي سيمنح مقيمي الدولة مرونة أكبر وراحة بال عن السفر دولياً.

وأضاف: تمكّنت الإمارة من تقديم أفضل برامج الصحة العامة حول العالم، وتحقيق أعلى معدلات تطعيم، إلى جانب توفير حلول تقنية مبتكرة مثل تطبيق الحصن للتأكد من سلامة الجميع مقيمين وزوار.

وتواصل الاتحاد التزامها بأعلى المعايير الصحية المتبعة وقامت بتوفير برنامجها الخاص للصحة والسلامة للحد من انتشار كوفيد-19.

كما تُطبّق الشركة برنامجًا صارمًا وتعتمد التعقيم المكثف، وتتبع أعلى مستويات النظافة على امتداد كل مرحلة من مراحل رحلة الضيف. ويشمل ذلك المواد التموينية والتعقيم العميق للمقصورات، ومناطق إتمام إجراءات السفر، والفحص الصحي والصعود للطائرة والتفاعل مع الطواقم الجوية وخدمات الطعام والنزول من الطائرة والنقل وهذا ضمن غيرها من الإجراءات الكثيرة الأخرى.