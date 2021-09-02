أبوظبي تستقبل المسافرين المُطعمين دون حجر صحي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.

واعتمدت اللجنة وفقاً للإجراءات الجديدة إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعّمين القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة.

وتنص الإجراءات الجديدة على إلزام كافة المسافرين من مطعّمين وغير مطعّمين، قبل الإقلاع إلى الإمارة، إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة.

وتحدد الإجراءات الجديدة الخطوات للمسافرين عند الوصول حسب الوجهة القادمين منها، إذ يتعين على المسافرين المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وآخر في اليوم السادس، بينما يتعين على السياح المطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفي كل من اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة من دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين من مواطنين ومقيمين وزوار، بما فيهم الفئات المستثناة، والقادمين إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، فيجب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول من دون الحاجة للحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

بينما يتعين على غير المطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار والقادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

من جهة أخرى، رحبت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بإجراءات السفر المحدثة الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوَّار القادمين إلى أبوظبي من خارج الدولة التي أعلنت عنها لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد- 19).

وقالت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي في بيان صادر أمس:«يجب أن يقوم المسافرون المطعمون بتسجيل شهادات التطعيم بأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية».

وحول تسجيل شهادات التطعيم الدولية ووثائق الإعفاء من التطعيم، أوضحت الدائرة أن أبوظبي تتبنى آلية سلسة تساعد المسافرين الدوليين على تسجيل شهادات التطعيم أو وثائق الإعفاء الصادرة عن بلدانهم لاعتمادها قبل 5 أيام من موعد سفرهم إلى أبوظبي، وذلك عبر تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smart أو عبر موقعها الإلكتروني (https://ica.gov.ae).

وسيتلقى المسافرون بعد ذلك رسالة نصية تؤكد استلام بيانات التسجيل ووثائق التطعيم، وتحتوي على رابط لتنزيل تطبيق الحصن قبل موعد السفر.

ويعرض تطبيق الحصن نتائج فحوصات كوفيد-19 (تحليل PCR) وبيانات التطعيم التي تُعتَبر ضرورية لتفعيل نظام «المرور الأخضر» في أبوظبي.

وعند الوصول إلى أبوظبي، سيحصل المسافرون على الرقم الموحَّد الخاص بكل منهم من قسم الجوازات في المطار، أو عبر تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smart أو موقعها على الإنترنت (https://ica.gov.ae) حتى يتمكنوا من إكمال عملية التسجيل عبر تطبيق الحصن قبل التوجه لإجراء فحص كوفيد-19 في المطار.

تجدر الإشارة إلى أن الأطفال ممَّن هم دون الثانية عشرة وأصحاب الهمم (حالات الإعاقة المتوسطة والشديدة) مُعْفَون من فحوصات كوفيد-19 .

وفيما يتعلق بدخول المسافرين المطعمين القادمين من وجهات «القائمة الخضراء»، قالت الدائرة:«بموجب الإجراءات الجديدة، يجب على المسافرين المُطَعَّمين (الحاصلين على جرعتي اللقاح) القادمين من الدول والمناطق والأقاليم المدرجة في «القائمة الخضراء» إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد- 19 صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي. إلّا أنه يتوجب عليهم إجراء فحص كوفيد- 19 في اليوم السادس من تاريخ وصولهم أبوظبي (اليوم الأول هو تاريخ الوصول). وسيتولى الفندق ترتيب إجراء الفحص لضمان راحة الزوار.

أما دخول المسافرين المطعمين القادمين من جميع أنحاء العالم «الوجهات غير المدرجة في القائمة الخضراء»، فأفادت الدائرة بأنه يجب على المسافرين المُطَعَّمين (الحاصلين على جرعتي اللقاح) القادمين من الوجهات غير المدرجة في «القائمة الخضراء»، إبراز نتيجة سلبية لفحص (كوفيد-19) صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة إلى أبوظبي، وإجراء فحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي. إلّا أنه يتوجب عليهم إجراء فحصين إضافيين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ وصولهم أبوظبي (اليوم الأول هو تاريخ الوصول). وسيتولى الفندق ترتيب إجراء الفحص لضمان راحة الزوار.

وفيما يتعلق بالمسافرين غير المطعمين القادمين من الوجهات المدرجة في «القائمة الخضراء»، قالت الدائرة في البيان: «سيُعفى المسافرون غير المطعمين القادمون من الوجهات المدرجة في «القائمة الخضراء» من إجراءات الحجر الصحي، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص (كوفيد-19) صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي. كما يجب عليهم إجراء فحصين إضافيين في اليومين السادس والتاسع من تاريخ وصولهم أبوظبي».

أما بالنسبة للمسافرين غير المطعمين القادمين من دول ومناطق وأقاليم غير مدرجة في «القائمة الخضراء» فيجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص (كوفيد-19) صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة، وأخرى لفحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

فحص كل 30 يوماً

قالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إنه يجب على المطعمين الحاصلين على جرعتي لقاح على الأقل إجراء فحص كوفيد-19 (PCR) كل 30 يوماً على الأكثر، والمعفيين رسمياً إجراء الفحص كل 7 أيام على الأكثر، للمحافظة على صفة التعريف الخضراء على تطبيق الحصن، فيما يحصل الأطفال دون 16 عاماً على صفة التعريف الخضراء تلقائياً دون فحص. وسيقوم تطبيق الحصن بتحديث معلومات شهادات التطعيم والإعفاء التي سجلها الزوار على تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني.

وفي حالة حدوث أعطال فنية في التطبيق، ستبادر المعالم والمرافق السياحية بقبول شهادات التطعيم والتقارير الرسمية المعتمدة من التطبيقات المعمول بها في بلدانهم، إلى جانب نتائج فحوصات كوفيد-19 السلبية التي أجريت في المطار والتي تم استلامها عبر الرسائل النصية القصيرة.