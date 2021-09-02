بعد الإعلان عن إلغاء الحجر الصحي للقادمين.. خبراء: انتعاش متوقع لقطاع السفر والسياحة في الإمارات

رشا طبيله (أبوظبي)

تعافي سريع وانتعاش متوقع لقطاع السفر والسياحة وتفاؤل يغمر العاملين في قطاع السفر والسياحة بعد قرار إلغاء الحجر الصحي الذي أقرته لجنة إدارة الطوارئ والأزمات أمس، حيث أكد مدراء شركات عاملة بقطاع السياحة والسفر أن هناك زيادة ملحوظة في حجوزات السفر والسياحة خلال الفترة المقبلة لا سيما مع قرب بدء موسم «الذروة السياحي للإمارات».

وتوقع هؤلاء أن يرتفع الطلب على السفر من سكان الدولة إلى الخارج في إجازاتهم وفي نفس الوقت انتعاش حركة السياحة للقادمين للدولة بهدف الترفيه أو الأعمال. وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات اعتمدت إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعمين القادمين من خارج الدولة من مواطنين ومقيمين وزوار ليبدأ العمل بها بدءاً من الأحد 5 سبتمبر.

قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق: «سيسهم هذا القرار في زيادة تدفق الحجوزات من السياح للفترة المقبلة، لا سيما أنه يأتي في وقت قريب من بدء الموسم السياحي «الذروة» بالنسبة للدولة.

وأضاف أن ذلك سيسهم في سرعة تعافي القطاع والعودة للانتعاش السياحي وزيادة معدلات الإشغال الفندقي.

وأكد أن انتشار التطعيم بشكل كبير والإجراءات الاحترازية المتخذة تسهم في زيادة إقبال السياح وثقتهم بالمنتج السياحي الإماراتي، إلى جانب توفر المرافق السياحية الترفيهية والثقافية المتنوعة التي تتميز بها الدولة. وبين هاتشينسون أن تلك القرارات تسهم في زيادة زخم الإقبال السياحي، ورفع نسبة إشغال الفنادق ومنافذ الضيافة في الدولة.

غاي هاتشينسون

وأكد هاتشينسون: نحن على أتم الاستعداد لاستقبال الضيوف من أنحاء العالم كافة، في 10.012 غرفة فندقية مرموقة في 36 فندقٍاً في الإمارات مع مواصلة تعزيز محفظتها في الدولة جنباً إلى جنب مع تركيزها على التوسع في الأسواق العالمية، لتلبية الطلب المتوقع على الغرف الفندقية في قطاع الضيافة في المستقبل.

وأضاف: «نسعى من خلال توسعنا إلى تلبية الطلب المتزايد والمتوقّع على الوحدات الفندقية الفاخرة، وخاصة مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي في شهر أكتوبر، وتساهم فنادقنا في تعزيز السعة الإجمالية للوحدات الفندقية في الدولة، وهو أمر جوهري لتحقيق رؤية المدينة السياحية الطموحة».

وشدد هاتشينسون «سوف نستمر في تقديم أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع فنادق روتانا، وذلك من خلال برنامجنا الخاص «عالم روتانا الآمن»، الذي يركز على جزأين نؤمن بأنهما الأهم بالنسبة لنزلائنا، وهما تقديم تجربة لا تلامسية طوال فترة إقامتهم وتعزيز ممارسات التنظيف والتطهير بشكل أكبر».

نشاط سياحي

وقال مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق باب القصر في أبوظبي: «من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام نشاطاً سياحياً نشطاً وسينتعش نشاط المؤتمرات والمعارض والاجتماعات إلى جانب نشاط من السياحة الداخلية».

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية الصارمة التي انتهجتها الدولة منذ ظهور الوباء كان له أثر ملحوظ على السيطرة عليه وستتلمس جميع القطاعات بحصد ثمار هذا المجهود العظيم الذي بذلته الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وقال علاء العلي مدير«نيرفانا» للسفر والسياحة: «إن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في انتعاش السياحة وسرعة التعافي ومضاعفة أعداد الحجوزات والزوار لأبوظبي». وأكد أن ذلك سيسهم في زيادة الطلب من سياح الترفيه والأعمال والمؤتمرات والمعارض.

صلاح الكعبي

حركة السفر

وقال صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا للعطلات»: «إن هذا القرار يأتي في غاية الأهمية حيث سيسهم في تنشيط حركة السفر من وإلى الإمارات حيث سيشجع سكان الدولة على السفر خلال إجازاتهم وفي نفس الوقت زيادة الإقبال السياحي على الدولة». وأشار إلى أن ذلك سينعش قطاع السفر والطيران والفنادق والمطاعم وقطاع التسوق وسيكون له تداعيات إيجابية على جميع القطاعات الاقتصادية».

توقيت مناسب

وفي ذات السياق، أكد سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر«أن هذا القرار يأتي في توقيت مناسب وفي غاية الأهمية ويبشر بمستقبل جديد وعودة الحركة السياحية للدولة وسينعش من حركة السفر والطيران من وإلى الإمارات من سياح الترفيه والأعمال».

سعود الدرمكي

وأضاف أن هذا القرار سيشجع السياح والزوار على القدوم للإمارات ولسكان الدولة للسفر إلى الخارج ما ينعش حركة السفر ويسرع من تعافي قطاع الطيران والسياحة.

وأكد الدرمكي أن الإمارات مستعدة لاستقبال السياح من خلال انتشار التطعيم والإجراءات الاحترازية المتبعة والالتزام التام من الجميع.

وقال أحمد الظاهري صاحب شركة ليجر ترين للسياحة -العين:«إن هذا القرار يرفع من التفاؤل والإيجابية في أننا ذاهبون لتعافي القطاع وثقة أكبر للسفر والتنقل من وإلى الدولة ويُعطي انطباعاً أننا ذاهبون إلى مرحلة ما بعد الجائحة».

أحمد الظاهري

وأضاف أن ذلك يعطي راحة نفسية للجميع من مسافرين وسياح وسكان الدولة من خلال أنهم سيتنقلون بأمان مع وجود شرط التطعيم لدخول الأماكن العامة».