«رأس الخيمة لتنمية السياحة» تحظى باعتماد «جريت بليس تو ورك»

دبي (الاتحاد)

حصلت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على اعتماد مؤسسة «جريت بليس تو ورك الشرق الأوسط» العالمية المتخصصة بتقييم وتكريم بيئات العمل التي تتمتع بأعلى مستويات الثقة والأداء، لتصبح بذلك الجهة الحكومية الأولى والوحيدة التي تفوز بهذا الاعتماد المرموق في الإمارة، وواحدة من خمس هيئات حكومية فقط تحظى بهذا التكريم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري. وتتمتع الهيئة بمكانة منافسة لأفضل الهيئات والشركات العالمية في فئتها، ولطالما حرصت على مواكبة التغيرات في بيئة العمل والتحولات التي يشهدها قطاع السياحة حول العالم. ويضاف التكريم الأحدث إلى قائمة واسعة من الجوائز التي حصدتها الهيئة مؤخراً، ومنها لقبا «أسعد بيئة عمل في الإمارة» و«أسعد موظفين في رأس الخيمة» ضمن «برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي».

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «نفخر بحصولنا على اعتماد ‹جريت بليس تو ورك› الذي يأتي تقديراً لالتزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل شاملة، وتأكيداً لحرصنا على الوفاء لثقافتنا ودعمها عبر سلسلة إجراءات تهدف إلى ضمان الراحة النفسية لموظفينا».