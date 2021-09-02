«عجمان للأعمال» يطلق مبادرة لتعزيز التفكير الإبداعي

عجمان (الاتحاد)

أطلق مركز عجمان لدعم الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، مبادرة لتدريب رواد الأعمال الناشئين وذلك بالشراكة مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال في الإمارة وتحفيز رواد الأعمال الناشئين بالأسس الداعمة لبناء الشخصية الريادية، وتعزيز التفكير الإبداعي لديهم، وتزويدهم بأساسيات التخطيط على نحو أفضل لتحقيق أهدافهم وضمان تطور مشروعاتهم وأفكارهم.

ويشارك في المبادرة مجموعة من رواد ورائدات الأعمال والمبادرين المتميزين، بهدف تمكينهم من التوصل إلى أفكار لمشاريع وأنشطة تجارية جديدة، وتعزيز مهاراتهم في مواجهة التحديات، ومساعدتهم على التعلم والاستفادة من تجاربهم، وتمكينهم من اتخاذ القرارات الداعمة لتطور مشروعاتهم.

وقالت جميلة أحمد كاجور، مديرة مركز عجمان لدعم الأعمال: «تشكل ريادة الأعمال ركيزة أساسية في رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومن هنا تأتي هذه المبادرة لتضاف إلى سجل جهود غرفة عجمان في العمل على تحفيز ونمو مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال رفده بكفاءات مؤهلة معرفياً ومهنياً، والعمل على نشر هذه الثقافة بين الأجيال الناشئة لتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال، وتمكينهم وتزويدهم بكافة الخبرات والمهارات التي تساعدهم تطوير وتحويل أفكارهم المبتكرة لمشروعات قائمة على أرض الواقع تساهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي التي تشهدها الإمارة».

ويشتمل برنامج المبادرة على العديد من الورش، والدورات التدريبية التي تركز على مجموعة من الموضوعات الرئيسية، بما فيها مقدمة في ريادة الأعمال، وكذلك تصميم نموذج العمل الابتكاري، والمفاتيح العشرة لصناعة خبراء المبيعات، وتحسين المعرفة بقوة المبيعات في نجاح المشاريع، وتمكين المشاركين من فهم العملاء المحتملين، وكيفية التعامل مع شكاوى العملاء، وبالإضافة مهارات البيع المميز.

كما تساهم المبادرة في تمكين المشاركين من فهم إدارة وريادة الأعمال، والتعرف على مقومات رائد الأعمال الناجح، والعناصر التسعة لنموذج المشروع، وأسس بناء فرق البيع الصحيحة، وذلك من خلال فهم قواعد تطوير عرض مبيعات قيمة، وكذلك العمل على تقديم منتج تنافسي، فضلاً عن تعلم فن إتمام صفقة المبيعات بنجاح، والتعرف على أساسيات التصوير الاحترافي و تعزيز فرص التسويق الإلكتروني.