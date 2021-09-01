%300 نمو الطلب على حجوزات الفنادق والطيران

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت عمليات البحث على حجوزات الفنادق ورحلات الطيران إلى دولة الإمارات، خلال فترة إكسبو 2020 دبي، نمواً قياسياً، خلال شهر أغسطس الماضي، بلغت نسبته 300% بالمقارنة مع شهر يوليو الفائت، وفقاً لبيانات محرك البحث «ويجو» المتخصص في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت.

وأفادت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» بأن عمليات البحث تتزايد بوتيرة متسارعة كلما اقتربنا من إكسبو 2020 دبي، الذي سينطلق مطلع أكتوبر المقبل ويمتد حتى 31 مارس 2022، ما يعكس الاهتمام العالمي بهذا الحدث الدولي، ويبشر في الوقت ذاته بسرعة تعافي صناعة السياحة والسفر من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبحسب البيانات فقد بلغت عمليات البحث خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 533 ألف عملية، وصلت حتى 10 أغسطس إلى نحو 600 ألف عملية، لتزيد بنهاية الشهر بمعدل 300%، وسط توقعات بتسجيل معدلات نمو قياسية، خلال شهر سبتمبر الجاري الذي سيشهد بدء تدفقات الوفود المشاركة في إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى حجوزات الأفراد والسياح، خاصة بعد أن أعادت فتح الباب أمام تلقي طلبات التأشيرات السياحية للمطعمين من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى تخفيف العديد من الدول لقيود السفر.

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: إن منصة الشركة شهدت زيادة في الطلب على الرحلات والإقامات الفندقية إلى الإمارات بشكل خاص مع اقتراب إكسبو، ما يعطي أملاً بعودة السياحة لما كانت عليه سابقاً، وبالتالي تنشيط العجلة الاقتصادية للدولة.

أضاف حميدان أنه منذ بداية عام 2021 بدأنا نشهد عودة تدريجية للطلب على السفر والسياحة وحضور المعارض والمؤتمرات والفعاليات، والتي ستتوج في أكتوبر المقبل بانطلاق إكسبو 2020 دبي، الذي سيستقطب مشاركين وزواراً من مختلف أنحاء العالم، معتبراً عودة النشاط للمعارض والفعاليات خطوة مهمة جداً لتنشيط العجلة الاقتصادية والسياحية للدولة.

وأوضح حميدان أن الاحترافية التي تعاملت معها دولة الإمارات في احتواء الجائحة، وتصدرها المؤشرات العالمية فيما يتعلق بالتلقيح، والتدابير الاحترازية الاستثنائية، عززت من ثقة العالم بدولة الإمارات وقدرتها على توفير بيئة آمنة للزوار، وتأمين أفضل تجربة للمسافرين كافة، مشيراً إلى أنه وفي ظل التحضيرات لمعرض إكسبو فقد بدأت الفنادق في تخصيص باقات وعروض الإقامات الممتدة خصيصاً لزوار المعرض، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال على عمليات البحث لمختلف الفنادق من مختلف الفئات.

وأضاف:«من خلال موقعنا شهدنا تزايد في عمليات البحث في شهر أغسطس وزادت بمعدل 300% مقارنة مع شهر يوليو على رحلات الطيران والفنادق لفترة المؤتمر، ونرى تزايداً ملحوظاً كلما اقتربنا من تاريخ الحدث، ما يدل على الإقبال المتزايد الذي تشهده دبي، وسرعة تعافي قطاع سياحة الأعمال»، لافتاً إلى أن أبرز الدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدرت قائمة عمليات البحث هي الهند بنسبة 23%، وتليها الكويت بنسبة 16%، ومن ثم مصر والسعودية والمغرب والبحرين والأردن.