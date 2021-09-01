الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

القاهرة (وام)

شاركت دولة الإمارات في اجتماع الدورة الـ108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية «حضورياً» على مستوى كبار المسؤولين، للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري الذي سيعقد اليوم الخميس.

وترأس وفد الدولة في الاجتماع عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من القضايا المهمة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي في مقدمتها التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتقرير الأمين العام عن أنشطة المجلس في الملفين الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين الدورتين 107 و108.

كما تضمن الملف الاقتصادي محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبنداً حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية «البلديات والمجالس القروية في البلدان العربية».

وناقش الاجتماع بنداً حول تجربة المملكة الأردنية الهاشمية حول النافذة الوطنية للتجارة مع الدول العربية، وبنداً حول الاستثمار في الدول العربية. وتضمن جدول الأعمال بنوداً حول الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، وطلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وناقش الاجتماع الموضوعات الاقتصادية الدورية، وهي دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2021، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2020، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية.

كما تضمن جدول الأعمال بنوداً حول اللجان النوعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.