الاقتصاد المصري ينمو 7.7%

القاهرة (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 7.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة من مارس حتى نهاية يونيو، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف البيان أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021، المنتهية في الثلاثين من يونيو، تبلغ حوالي 3.3 بالمئة.

وقال البيان إن مصر تتوقع نموا قدره 5.4 بالمئة للسنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو.