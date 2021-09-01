منظومة الأعمال في الفجيرة تنضم لـ«أطلب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس بوابة المقطع، الذراع الرقمية لموانئ أبوظبي، عن انضمام منظومة أعمال التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة إلى خدمات المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) التي تم تطويرها من قبل بوابة المقطع تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

ويأتي الإعلان عقب استكمال أعمال توسعة مرافئ الفجيرة، التي قام سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة بافتتاحها مؤخراً وشملت أعمال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات باستثمار بلغ مليار درهم إماراتي، حيث أسهمت أعمال التوسعة في تعزيز قدرات محطة الفجيرة في مناولة البضائع المتنوعة واستقبال سفن أكبر حجماً، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كمركز تجاري رئيس يربط منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع الهند والبحر الأحمر وشرق أفريقيا.

خدمات رقمية

وبدأت المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) بتوفير خدماتها الرقمية للمتعاملين في الفجيرة، ومن المتوقع أن يسهم التبني التدريجي لمنصة (أطلب) في تسريع تطوير الأنشطة التجارية في الإمارة، وتوحيد طرق تبادل المعلومات والتواصل، وزيادة مستويات الأمان والثقة في النتائج المستقبلية بفضل مستويات الشفافية العالية التي تتمتع بها. كما يسهم تبني النافذة الموحدة في خفض كمّ الأعمال الورقية والإدارية المطلوبة وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، ويوفر لأصحاب العلاقة التجاريين المشاركين في الأنشطة التجارية واللوجستية بالإمارة معلومات آنية عن سير الأعمال في كل الأوقات.

ويهدف التعاون بين جميع شركاء المنظومة التجارية في إمارة الفجيرة ومن ضمنهم شركات الشحن البحري، ومزودو الخدمات اللوجستية، ووكلاء الشحن، وسلطات الميناء، والجمارك، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية وشركات الطاقة، إلى إجراء تقييم شامل للإمكانات التي تتيحها منصة (أطلب) لتصبح جزءاً من نافذة وطنية موحدة للتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ربط العمليات

وأشار الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير دائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية، إلى أن حكومة الفجيرة الإلكترونية نجحت منذ تأسيسها في عام 2003 بتحقيق إنجازات عديدة ضمن مهمتها الرامية إلى تبني عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة، لافتاً إلى أن التعاون الجديد مع المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) التي تهدف إلى ربط عمليات التجارة والخدمات اللوجستية عبر البحر والجو والبر وفي المناطق الصناعية والحرة، يشكل خطوة مهمة ضمن رحلتنا المتواصلة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية نحو عملية التحول الرقمي.

وقال: «يسهم تكامل البنية التحتية الرقمية الخاصة بحكومة الفجيرة الإلكترونية والمنصات الرقمية التي توفرها الدائرة، مع الخدمات المتقدمة التي توفرها منصة (أطلب) في إثراء تجربة المتعاملين وأصحاب العلاقة، ودعم أعمالهم وازدهارها، بالإضافة إلى تحقيق تقدم كبير في سهولة ممارسة الأعمال ضمن منظومة الأعمال التجارية في الإمارة، كما يوفر فرصاً جديدة لجميع الشركات والمؤسسات العاملة ضمن القطاع بمختلف تخصصاتها».

من جانبه قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «يسرنا انضمام المنظومة التجارية لإمارة الفجيرة إلى المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق تكامل العمليات التجارية واللوجستية بين إمارات الدولة وتعزيز امتدادها إلى منطقة الشرق الأوسط، بما يدعم الأثر الإيجابي الملموس للرقمنة على التجارة والصناعة للدولة مستقبلاً».

مبادرات اقتصادية

وأضاف: «تقود دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي العديد من المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الاستثمار في المعرفة والابتكار، ولا شك بأن إطلاق منصة (أطلب) كان تتويجاً لهذه الجهود الحثيثة، وخطوة مهمة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات اللوجستية ولتسهيل التجارة على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام، بما يعزز المناخ الاستثماري التنافسي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها كمركز اقتصادي صناعي عالمي متميز».

وذكرت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي-موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع أن قيادتنا الرشيدة وضعت رؤية طموحة لرقمنة العمليات التجارية وتوظيف أحدث التقنيات القادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية.

وبدوره أشار عبدالعزيز مبارك البلوشي، الرئيس التنفيذي لمرافئ الفجيرة – موانئ أبوظبي: إلى أن تبني منظومة أعمال التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة للخدمات والحلول التي توفرها المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) يشكل خطوة مهمة في مسيرة التطوير والتنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة.

تحسين تجربة العملاء

تم تدشين المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي في مايو 2020. وتهدف المنصة إلى تحسين تجربة المتعاملين وأصحاب العلاقة من خلال تبسيط الأنظمة والعمليات والإجراءات والمصادر وتقليل الحاجة إلى زيارات مراكز الخدمة، وتعد النافذة الموحدة للخدمات التجارية واللوجستية في أبوظبي وتلبي متطلبات جميع أصحاب العلاقة في القطاع الاقتصادي والهيئات الحكومية ذات الصلة في مجال الشحن البحري والجوي والبري والمناطق الصناعية والحرة.