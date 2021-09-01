«ديوا» تستعرض أبرز حلولها الرقمية المبتكرة

دبي (الاتحاد)

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الـ 41 لأسبوع جيتكس للتقنية الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

وتركز «الهيئة» ضمن منصتها الخاصة المشاركة في المعرض على باقة من أبرز خدماتها ومشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة، التي تسهم في مواصلة الهيئة مسيرة تميزها وريادتها، بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية الرائدة حول العالم.

وتسلط الهيئة هذا العام الضوء على أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية المبتكرة التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية، مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات من دون طيار، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الهيئة ويحقق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تشارك (الهيئة) سنوياً في أسبوع جيتكس للتقنية لاستعراض أحدث التقنيات في قطاعي الكهرباء والمياه وخدمة المتعاملين، وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي، انسجاماً مع جهودنا لتعزيز سعادة كافة المعنيين وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، والاستراتيجيات الوطنية من بينها (مئوية الإمارات 2071)، واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

ونظراً إلى تزامن المعرض مع معرض إكسبو 2020 دبي، نتطلّع للقاء مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وصناع القرار الحكوميين، وشركاء الأعمال المحتملين في مختلف مجالات الثورة الصناعية الرابعة من مختلف أرجاء العالم».