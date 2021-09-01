1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 285 مبايعة بقيمة 725.85 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 179.38 مليون درهم، و256 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 546.48 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، حيث سجلت 8 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.