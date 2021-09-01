«إن إم سي» تسجل خروجاً تاريخياً من الإدارة

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة إن إم سي (إن إم سي للرعاية الصحية أو «المجموعة»)، الرائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة، على موافقة الدائنين على عملية الصكوك المقترحة لترتيب الشركة (DOCA) لإعادة الهيكلة التي ستسمح ل 34 شركة من مجموعة إن إم سي بالخروج من الإدارة والاستمرار في تشغيل الأعمال الأساسية للمجموعة.

في التصويت التاريخي في 1 سبتمبر 2021، تمت الموافقة على بتأييد ساحق صكوك ترتيب الشركة ال35. من الدائنين المؤهلين للتصويت، وصوت 95% من الدائنين المؤهلين للتصويت بالموافقة، وستكون النتائج الكاملة بحسب الكيانات متاحة على موقع إن إم سي الالكتروني في الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن يستغرق التنفيذ ما بين 3 و5 أشهر لإكمال نقل أسهم وأصول شركات صكوك ترتيب الشركة (DOCA)، وكذلك الحصول على تصريح من الجهات الحكومية المناسبة، وعند هذه النقطة ستخرج الكيانات التشغيلية ال 34 من الإدارة.

وقال مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي: «يمثل هذا التصويت فجراً جديداً لشركة إن إم سي للرعاية الصحية ولموظفينا البالغ عددهم 11500. بدأنا هذه الرحلة في فبراير 2020، نحن نتطلع إلى ولادة جديدة مع بداية المرحلة التالية من النمو بالعمل مع ملاكنا الجدد ورحلتنا مستمرة نحو إن إم سي الجديدة».