«أوبك+» تُبقي على سياستها الحالية لإنتاج النفط

نيويورك (رويترز) -قال مصدر في أوبك+ إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اتفقت اليوم على الالتزام من يوليو بإنهاء تدريجي لتخفيضات إنتاجية قياسية بإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر إلى السوق.

غير أن المجموعة عدًلت توقعاتها للطلب لعام 2022 بالزيادة، حسبما أوردت رويترز في وقت سابق.

وقال كبير المفاوضين الروس ألكسندر نوفاك إن أوبك+ حققت هدفا يتمثل في إزالة فائض النفط من السوق العالمية، ومن المهم الآن الحفاظ على توازن السوق.

ونقلت وكالة كونا عن وزير النفط الكويتي محمد عبد اللطيف الفارس قوله إدارة أوبك+ «الحصيفة والمتزنة» تمكنت من دعم صناعة النفط العالمية خلال أزمة كوفيد-19. وأضاف أن أوبك+ حريصة على تزويد الأسواق بإمدادات كافية ونجحت جهودها في إعادة التوازن والاستقرار للاقتصاد العالمي.

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد اجتماع أوبك+، ونزل خام برنت 56 سنتا إلى 71.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 15.35 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا إلى 67.91 دولار للبرميل.

ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا 1.6 مليون برميل. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى تقليص الطلب في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، إلى جانب الانخفاضات الموسمية المعتادة بعد انحسار موسم القيادة الصيفي.

وقال بوب يوجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو بنيويورك «جاءت زيادة البنزين في الوقت الذي أغلقت فيه العاصفة الاستوائية هنري حركة المرور على الساحل الشرقي والتي كانت ضربة كبيرة لموسم القيادة الصيفي».

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن القفزة في مخزونات البنزين جاءت حتى مع تجاوز الإمدادات الموردة من المنتجات النفطية، وهو مقياس للطلب، 22 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الإطلاق.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 425.4 مليون برميل. وكان المحللون يتوقعون تراجعا 3.1 مليون برميل.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الخام الأميركي تحت ضغط مع تعافي إنتاج النفط والغاز البحري في خليج المكسيك تدريجيا. لكن محللين قالوا إن استئناف عمل مصافي التكرير في لويزيانا التي أغلقها الإعصار أيدا قد يستغرق أسابيع.