90 شركة مبتكرة تنضم لـ «فينتك أبوظبي 2021»

أبوظبي (وام) أعلن سوق أبوظبي العالمي عن انضمام أكثر من 90 شركة مبتكرة من كافة أنحاء العالم إلى مهرجان فينتك أبوظبي 2021.

وانطلقت جولة البحث العالمية ضمن مهرجان فينتك أبوظبي في يونيو الماضي وتستمر حتى أكتوبر 2021، وتشمل أكثر من 50 دولة لاستكشاف أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية والتنافسية التي يتعين على المشاركين خلالها استعراض حلولهم التكنولوجية ليتم اختيار أفضل الابتكارات من قبل لجنة التحكيم.

وسينضم الفائزون في كل محطة إلى بقية المشاركين في فينتك 100 ضمن المهرجان، وسيتم دعوتهم لاستعراض حلولهم والتعرف على المستثمرين المحتملين في مهرجان فينتك أبوظبي الذي يقام بنسخته الهجينة لهذا العام في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2021.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «فخورون بأن نشهد عن كثب المواهب المتميزة في مجال التكنولوجيا المالية في كل محطة من محطات جولة البحث حتى الآن، خصوصاً كوننا نتطلع إلى ربط إمارة أبوظبي بالعديد من مراكز التكنولوجيا المالية حول العالم، وإيجاد المزيد من الشركات الناشئة المتطورة في مجال التكنولوجيا المالية والتي ستجتمع جميعها في أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل ضمن مهرجان فينتك أبوظبي».

وزارت جولة البحث 30 دولة بدءاً بدولة الإمارات ومن ثم هولندا وفرنسا، وألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ وإفريقيا والمملكة المتحدة وأوروبا الوسطى، بينما تشمل محطات جولة البحث القادمة أمريكا الجنوبية والتي بدأت 1 سبتمبر 2021 ومن ثم الهند وبلدان الشمال الأوروبي وسنغافورة وبلدان جنوب شرق آسيا وإسرائيل والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وإيطاليا. وتم اختيار 29 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ضمن هذه المحطات، وهم: ياب وفينفلكس ولوسيد باي وأولين ووي فيستر وسيلفر فلو وإنفست سوي وبيفور اي أي وجرين موني وغنشا جي أم بي إتش ونيكت وسافي وأفيرتو وأنهيدجد وفيسيكس وبريفي تيكنولوجيز وكوفيرجو وإيماتا ولامي وهب إكس وإنتيليبوندس وريجستيك ورايز وتوروس، وإي وارن ووفرانك وموتيتو وجاست ويليت وأب سووت.

وإلى جانب استضافة جلسات لاستعراض الشركات لحلولهم وابتكاراتهم لاختيار أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، فإن جولة البحث تضم أيضاً مقابلات مع رواد قطاع التكنولوجيا المالية ورؤساء كبرى الشركات العالمية والمستثمرين.

وشملت قائمة أبرز المتحدثين في محطات البحث لهذا العام حتى الآن عمدة مدينة لندن، يوجين دانيلكيس، الرئيس التنفيذي لشركة مامبو، ولاري دايموند، الرئيس التنفيذي لشركة زيبكو، وسيمون لونج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ويلاب ورون كاليفا، رئيس شركة الشبكة الدولية، واللورد وليام راسل، عمدة مدينة لندن وسيمون باريس، الرئيس التنفيذي لشركة فينسترا، وحيفري سبريشر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبورصة إنتركونتيننتال ورئيس مجلس إدارة بورصة نبويورك وأنثوني ساكرموشي، الشريك الإداري لسكابريدج كابيتال.