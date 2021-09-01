نوفاك: اتفاق «أوبك+» تخلص من فائض النفط

موسكو (رويترز) - قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي وكبير المفاوضين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ حققوا هدف التخلص من فائض النفط في السوق العالمية، مضيفا أنه من المهم الآن الحفاظ على توازن السوق.

وتابع «التحركات المشتركة أتاحت التخلص من فائض (النفط) الذي تراكم عندما كان الطلب منخفضا. اعتقد أننا أتممنا هذه المهمة، والمهم الآن هو الحفاظ على هذا التوازن ومزامنة الإنتاج والطلب مع تعافي السوق».

واستكمل في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بين 5.8 وستة ملايين برميل يوميا هذا العام، مضيفا أنه يتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل في سوق النفط في العام المقبل.