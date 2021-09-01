طفرة في صفقات «سوق دبي»

دبي (الاتحاد) سجل عدد صفقات تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي ارتفاعاً نسبته 161% في اليوم الأول لتطبيق قرار السوق بإلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول. وبلغ عدد الصفقات المنجزة في السوق خلال جلسة تداول اليوم 6739 صفقة، وهو أعلى عدد للصفقات اليومية منذ بداية العام الجاري، مقابل 2579 صفقة خلال جلسة تداول الثلاثاء. ووصلت نسبة الزيادة في عدد الصفقات أمس إلى 146% قياساً إلى متوسطها اليومي منذ بداية العام الجاري والبالغ 2740 صفقة.

وأضاف المؤشر العام للسوق 13.6 نقطة إلى رصيده خلال الجلسة بنسبة 0.50% لتصل نسبة ارتفاعه منذ بداية العام إلى 17%. وقد جاء قرار السوق بإلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول في إطار مبادراته العديدة الرامية إلى تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة التي يوفرها عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والمنتجات المالية. وتعكس الزيادة الفورية في عدد الصفقات إدراك الشرائح المستهدفة من هذه المبادرة لأثرها الإيجابي في خفض كلفة الصفقات، وبالتالي تعظيم العائد المحتمل تحقيقه للمستثمر من إنجازها.