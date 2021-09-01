«سوق أبوظبي» يطلق سوقاً للمشتقات المالية العام الجاري

نيويورك وأبوظبي (الاتحاد) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن توقيعه اتفاقية مع «ناسداك» (ناسداك: NDAQ)، للاستفادة من حلولها التكنولوجية للأسواق، بما في ذلك محرك تداول بنظام المطابقة وخدمات المقاصة والتسوية الفورية، وذلك ضمن مساعيه لإطلاق سوق المشتقات المالية خلال العام الجاري.

ويعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية بوتيرة متسارعة على توسيع فئات الأصول وتطوير حلول ومنتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء.

ومن الجدير بالذكر أن المؤشر العام للسوق قد ارتفع مؤخراً إلى مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى مدعوماً بسلسلة من الإدراجات وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين. علاوةً على ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 52% منذ بداية العام حتى الآن، مما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم.

ويعتزم السوق إطلاق العقود المستقبلية لكلّ من الأسهم المفردة والمؤشرات خلال الربع الأخير من هذا العام، يلي ذلك توسيع باقة منتجاته من المشتقات المالية. ومن شأن هذه المبادرة تنويع خيارات الاستثمار ورفد المستثمرين بأدوات التحوط اللازمة لضمان إدارة المخاطر بفعالية وكفاءة. وسيتزامن إطلاق سوق المشتقات المالية مع إطلاق الطرف المقابل المركزي، بغية تعزيز كفاءة واستقرار السوق.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يتجه سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تعزيز سيولته وتحسين قيمته السوقية، وذلك بالاعتماد على استراتيجية ADX One التي توفر خطة واضحة لتنشيط سوق التداول. ونتطلع من خلال الجهود المستمرة لتعزيز نضج وتطور أسواقنا المالية وتوسيع طيف منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة، إلى المساهمة في دعم استراتيجية دولة الإمارات لتنويع الاقتصاد الوطني، مع رفد الشركات في طور النمو بإمكانية الوصول لأسواق المال العالمية، ومنح المستثمرين الفرصة للمشاركة في مسيرة ازدهار دولتنا وتحقيق طموحاتها».

ومن جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «بدأت شراكتنا مع «ناسداك» منذ تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2000؛ حيث تعاونّا خلال العشرين عاماً الماضية على إطلاق مبادرات عدة لضمان استفادة المستثمرين من البنية التحتية التكنولوجية الرائدة للسوق. ونثق بأن إطلاق سوق المشتقات يمثل إنجازاً مهماً سيسهم في تمكين المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية الراغبين بتنفيذ استراتيجيات تداول متطورة. وتهدف استراتيجيتنا إلى ضمان تحقيق المستثمرين والمُصدِرين منافع كثيرة عبر هذه السوق المتطورة، من خلال تكثيف الاستثمار في التكنولوجيا، وتوسيع نطاق حلولنا، واستقطاب مزيد من المستثمرين المؤسساتيين».

وبدوره، قال لارس أوترسجارد، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس تكنولوجيا السوق في «ناسداك»: «يحافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على مكانته الرائدة في القطاع عبر التركيز على الابتكار وتطوير منظومة الأسواق المالية في الشرق الأوسط. وستدعم حلول «ناسداك» التكنولوجية المتطورة والمرنة مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية ليصبح سوقاً رائداً للمشتقات المالية وأحد أضخم الأسواق متعددة الأصول في الشرق الأوسط. ونتطلع إلى تطوير شراكتنا في مجال التكنولوجيا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ودعمه في مسيرة نموه».

وتدعم ناسداك بمحفظة حلولها التكنولوجية الشاملة وذات المهام الجوهرية أكثر من 2300 شركة عبر أكثر من 50 دولة داخل قطاع الصناعة المالية الدولية، بما في ذلك مشغلي البنية التحتية لأسواق رأس المال بالإضافة إلى المشاركين في السوق والمصارف والجهات التنظيمية.

ويتمثّل هدف استراتيجية ADX One، التي تم تدشينها في بداية عام 2021، إلى مضاعفة القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات الثلاث القادمة، انطلاقاً من عدة محاور تشمل توسيع نطاق محفظة المنتجات والخدمات في السوق، والاستثمار في تطوير بنية تحتية عصرية ومتطوّرة بالشراكة مع البورصات العالمية الرائدة.

واعتباراً من أغسطس 2021، بلغ عدد الشركات المُدرجة في السوق 78 شركة في السوق الرئيسي والسوق الثاني.