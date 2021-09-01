الأسهم الأميركية تواصل ارتفاعها للشهر السابع على التوالي

شريف عادل (واشنطن) بعيداً عن انتشار متحور دلتا في الولايات الأميركية، وتوقعات ارتفاع معدل التضخم وتقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) مشترياته من سوق السندات الأميركية، حافظ مؤشر ستاندرند آند بورز 500 للأسهم الأميركية، رغم انخفاضه الطفيف أمس الثلاثاء، على مكاسب الشهر، لينهي تعاملات أغسطس على ارتفاع بنسبة 2.9%، وليسجل الشهر المعروف عادة بهدوء تعاملاته سابع شهر على التوالي من الارتفاعات.

ومرتفعاً للشهر الثالث على التوالي، حقق مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا أرباحاً بنسبة تتجاوز 4% في الشهر المنتهي، بينما اكتفى مؤشر داو جونز الصناعي بالارتفاع 1.2% خلال نفس الفترة، وذلك على الرغم من أن المؤشرات الثلاثة أنهت تعاملات يوم الثلاثاء، آخر أيام الشهر، على انخفاض. ومثل نجاح الإدارة الأميركية الحالية في توفير كميات كبيرة من اللقاح لحكومات الولايات، ووصول عدد من حصلوا على جرعة واحدة على الأقل لأكثر من 75 مليون، وعدد من تلقوا الجرعتين لأكثر من 60 مليون أميركي دفعة قوية للأسهم الأميركية، لتواصل ارتفاعها الذي بدأ في الربع الثاني من العام الماضي، في أعقاب ظهور فيروس كوفيد-19 وانتشاره في أنحاء الولايات الأميركية.

ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع مؤشر ستاندرند آند بورز بأكثر من 20%، من دون تراجع في أي وقت يتجاوز 5%، كما ضاعف قيمته التي وصل إليها في أسوأ لحظات أزمة الوباء خلال شهر مارس 2020. ورغم تحذيرات الكثيرين قبل شهر من قرب حدوث موجة تصحيحية لأسهم المؤشر الذي يضم أكبر الشركات الأميركية، زادت التوقعات خلال الأيام الأخيرة باستمرار تحقيق مؤشر ستاندرند آند بورز 500 للمكاسب خلال شهر سبتمبر، مدعوماً بأسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية، وبصفة خاصة بعد إنهاءه الشهر التاسع من الارتفاعات خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وتسجيله يوم الاثنين إغلاقاً قياسياً للمرة 53 منذ بداية العام الحالي. وفي مذكرة لعملائه، أعرب مارك هايفيلي، مسؤول الاستثمار وإدارة الثروات العالمي لدى بنك يو بي إس عن تفاؤله بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن «إعادة الفتح وتعافي الاقتصاد وشيكان، وهو ما يعني مزيداً من المكاسب للأسهم الأميركية».

وأكد هايفيلي أن انطلاقة المؤشر ترجع إلى «النمو الكبير في أرباح الشركات الأميركية، مع ازدياد عدد القطاعات المنتعشة، وستكون الطفرة القادمة في أسعار الأسهم الموسمية، بما فيها شركات قطاع الطاقة». ويدخل المستثمرون الأميركيون شهر سبتمبر، الذي يشهد مطلع الأسبوع القادم عطلة عيد العمال الأميركي، في حالة ترقب لتقرير وظائف شديد الأهمية يتم الإعلان عنه صباح يوم الجمعة في واشنطن، إذ ربما يحمل من البيانات، ما يدفع البنك الفيدرالي لتأكيد نيته إنهاء برنامجه للتيسير الكمي قبل نهاية العام الحالي.