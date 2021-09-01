«إنفستكورب» تبيع «آروهيد» وتعيّن رئيسة عالمية للمؤسسات

أعلنت مؤسسة إنفستكورب، وشركة ريفرسايد كومباني"، عن بيع "آروهيد إنجينيرد بروداكتس" إلى "جينستار"، وهي شركة استثمار في الشركات الخاصة تركز على الاستثمارات في قطاعات محدّدة من الخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات والبرمجيات. ولم يتم كشف شروط صفقة البيع.

أُسست "آروهيد" عام 1985، وهي مصمم وموزع عالمي رائد متعدد القنوات لقطع الغيار الضرورية وذات العلامة التجارية لمعدات ذات محركات قوية تُستعمل في الهواء الطلق والمركبات المتخصصة والزراعة وأسواق متنوعة أخرى. وتستفيد "آروهيد" من البيانات والقدرات الرقمية لتصميم وهندسة أكثر من 10 آلاف وحدة جديدة لإدارة المخزون سنويا باستخدام قاعدة موردين عالمية متنوعة لتوفير قطع غيار ما بعد البيع بأعلى جودة للمستخدمين النهائيين. ومن خلال انتشارها الاستراتيجي في جميع أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا، توفر "آروهيد" أكثر من 380 ألف وحدة لإدارة المخزون من خلال التجار والموزعين وتجار التجزئة وورشات الإصلاح وقنوات التجارة الإلكترونية.

استحوذت "ريفرسايد" على حصة أكثرية في "آروهيد" عام 2015، واستحوذت إنفستكورب لاحقا على حصة أقلية معتبَرة في "آروهيد" عام 2016. من خلال الشراكة مع الإدارة، ركزت "ريفرسايد" وإنفستكورب على العديد من مبادرات خلق القيمة التي أثمرت نمو إيرادات المنصة بأكثر من 5 أضعاف.

إلى ذلك، أعلنت إنفستكورب، اليوم عن تعيين لورا كوكيز كرئيسة عالمية للمؤسسات. سيكون مقر لورا في لندن وستتولى منصبها بمفعول فوري.

بصفتها الرئيس العالمي للمؤسسات، ستكون لورا كوكيز مسؤولة عن قيادة مبادرات إنفستكورب لزيادة رأس المال عبر الأسواق المؤسسية العالمية. ومن خلال إدارة فريق عالمي متعدد التخصصات، ستقدم استراتيجيات تكوين رأس المال وحلولاً مبتكرة لتعزيز النتائج الرائدة للمجموعة المتنوعة من العملاء المؤسسيين لإنفستكورب حول العالم.

تنضم لورا كوكيز إلى إنفستكورب حاملةً خبرة عشرين سنة في في تكوين رأس المال والعلاقات مع المستثمرين والخدمات المصرفية الاستثمارية. وهي تركز منذ عام 2008 على تصميم وتنفيذ استراتيجيات للشركات الخاصة تتصل بتكوين رأس المال المؤسسي والعلاقات مع المستثمرين، بما في ذلك توليها مناصب قيادية في مؤسسات استشارية، أحدثها كشريك في "أفيديتي أدفايزرز" Aviditi Advisors، وفي مؤسسات لإدارة الأصول، مثل "بي سي بارتنرز" BC Partners حيث أمضت تسع سنوات ناجحة كشريك ورئيس إدارة قسم العلاقات مع المستثمرين. كما عملت في شركة "أومرز برافيت ماركتس" OMERS Private Markets حيث شغلت منصب المدير التنفيذي المسؤول عن الشراكات الإستراتيجية. وتشمل المسيرة المهنية للورا في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية أدوارا في التمويل بالاقتراض وعمليات الدمج والاستحواذ لدى كل من "ليمان براذرز" و"ميريل لينش" في لندن وسيدني ونيويورك.