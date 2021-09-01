«ماجد الفطيم» تطلق «أورا جاردنز»

دبي (الاتحاد) أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة اليوم عن إطلاق أحدث أحيائها، أورا جاردنز في تلال الغاف.

ومن خلال تقديم خيارات المعيشة القابلة للتعديل حسب الاحتياجات، تلبي ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة بشكل مباشر الرغبة المتزايدة بين المستثمرين والمالكين لإعادة تصميم المخططات الداخلية للمنازل بما يتماشى مع نمط حياتهم ويلبي احتياجاتهم. وبالإضافة إلى توفر ثلاثة تصاميم، يمكن للمشترين الاختيار ما بين غرفة نوم إضافية أو جناح للترفيه، وكذلك إما مطبخ مفتوح أو مغلق. وتأتي "سكاي سويت" بشكل قياسي مع وحدات الفلل المزدوجة في أورا جاردنز، حيث يمكن استخدام المساحة للترفيه أو إقامة الضيوف.

تم تصميم أورا جاردنز بما يتماشى مع التزام ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة بتصميم مجمعات مستدامة. عند اكتماله، سيوفر الحي الجديد فرصاً كبيرة للقاطنين والضيوف للتواصل مع الطبيعة ضمن نمط حياة نشط في الهواء الطلق.