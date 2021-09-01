«أغذية» تستحوذ على «بي إم بي»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة «أغذية»، اليوم، موافقة مجلس إدارتها على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 100% في مجموعة «بي إم بي»، الشركة الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة المبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيعكس الاستحواذ على «بي إم بي» التزام مجموعة «أغذية» بالتوسع في فئات الأطعمة الصحية، وسيتيح لها الاستفادة من قدرات «بي إم بي» لترسيخ حضورها في سوق الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية. وتمثل هذه الصفقة امتداداً لتوسّع مجموعة أغذية في هذه السوق بعد استحواذها في وقت سابق من هذا العام على شركة الفوعة للتمور.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: «أعلنّا في وقت سابق من هذا العام عن استراتيجية مجموعة (أغذية)، وأكدنا التزامنا بالاستثمار في القطاعات الأسرع نمواً والأكثر ربحية في مجال الأغذية والمشروبات. وتتماشى صفقة الاستحواذ على (بي إم بي) مع هذا الالتزام، لذلك نتوقع أن تسهم في تسريع أعمالنا في سوق الوجبات الخفيفة، مع إضافة علامات تجارية جديدة وقدرات قوية إلى محفظتنا. كما أود أن أعبر عن سعادتنا بتوفير قيمة مضافة بشكل فوري للمساهمين في مجموعة أغذية من خلال هذا الاستحواذ».

بدوره، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «سيتيح هذا الاستحواذ لمجموعة (أغذية) توسيع وجودها وعملياتها في سوق الوجبات الخفيفة، بما يؤدي إلى تنويع مجموعة منتجاتنا وتوسيع رقعة انتشارنا الجغرافي، وإتاحة الوصول بسرعة إلى أسواق ومصادر إيرادات جديدة. نحن متحمسون لاستكشاف فرص وآفاق تعزيز منتجاتنا المتميزة من خلال ابتكار وجبات خفيفة صحية ومتخصصة جديدة تلبي احتياجات السوق».

وقال بلال بلوط ومحمد خشاب، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لمجموعة «بي إم بي»: «باعتبارنا شركة نشأت ونمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتملكنا فخر كبير بهذه الشراكة مع (أغذية) في المرحلة التالية من مسيرة نمونا، حيث نسعى لتقديم خدمة أفضل لعملائنا عبر زيادة منتجاتنا المبتكرة، وتوسيع مجالات أعمالنا في قطاع الأطعمة الصحية، ومواصلة التطور لنصبح مجموعة عالمية حقيقية في مجال الأطعمة. ونود أن نشكر عملاءنا وموردينا وموظفينا على مساهماتهم القيمة ودورهم الكبير في مسيرة نمونا، ويسرنا أن نرحب بشركة (أغذية) في عائلة (بي إم بي)».

يُشار إلى أن الصفقة ستتمثل في استحواذ «أغذية» على حصة 100% في مجموعة «بي إم بي»، ومن المتوقع تسديد قيمتها نقداً بالكامل، بحيث تنعكس نتائجها بشكل فوري على أرباح الشركة. ويقع المقر الرئيسي لمجموعة «بي إم بي» في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها مصنعان يمتدان على مساحة إجمالية تبلغ 150 ألف قدم مربع في المدينة. ويعمل لدى المجموعة حوالي ألف موظف. وسيكون إتمام الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.