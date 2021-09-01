خصم لمسافري «ويز إير أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «ويز إير أبوظبي»، عن إطلاق عرض ولمدة يوم واحد يقدم خصماً وقدره 30% على جميع الرحلات، وخصم 50% على جميع تذاكر خدمة ويز فليكس، وذلك عند شرائها بتاريخ 1 سبتمبر 2021. وكانت «ويز إير أبوظبي» ومنذ انطلاقها مطلع هذا العام، قد أعلنت عن مجموعة واسعة من الوجهات بما فيها: أثينا والإسكندرية وتيرانا وبودابست وباري وألماتي وسراييفو وبلغراد وعدد من الوجهات الأخرى. وتوفر «ويز إير أبوظبي» أسعاراً مخفضة على فحوصات «بي سي أر» في أبوظبي، حيث يتوجب على جميع الأشخاص المتواجدين في الطائرة إبراز نتيجة سلبية قبل تأكيد وصولهم إلى المطار، وذلك وفقاً لإرشادات مطارات أبوظبي، كما أن جميع أطقم الطيران حاصلون على التطعيم ضد الفيروس. ويمكن للمسافرين أيضاً الحجز مبكراً على متن خطوط «ويز إير أبوظبي» بفضل خدمة ويز فليكس، التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً. ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.