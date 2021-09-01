«طيران الإمارات» تتسلم آخر طائرة A380 في نوفمبر

دبي (الاتحاد) تتسلم «طيران الإمارات» 3 طائرات إيرباص A380 جديدة حتى نهاية العام، حيث ستنضم آخر طائرة من هذا الطراز إلى أسطولها في نوفمبر المقبل، متقدمةً عن الموعد الأصلي للتسليم الذي كان مقرراً في يونيو 2022. وطائرات A380 الثلاث الجديدة ستكون مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، التي لقيت إطراءً واسعاً، بالإضافة إلى أحدث تصاميم مقصورات A380 ومزاياها المميزة، بما في ذلك الأجنحة الخاصة وحمّام «الشاور سبا» في الدرجة الأولى، والصالون الجوي ومقاعد درجة الأعمال التي تتحول إلى أسرّة مستوية تماماً، وأكبر شاشات على مستوى الصناعة في جميع المقصورات، للاستمتاع بمجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي على شاشات ice، نظام «طيران الإمارات» الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي. وبتسلّم الطائرات الثلاث، سيصل أسطول «طيران الإمارات» من طراز A380 إلى 118 طائرة في نوفمبر، بما في ذلك ست طائرات مجهزة بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة وبتقسيم 4 درجات. وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «توصلنا إلى اتفاق مع (إيرباص) لتقديم مواعيد تسليم ما تبقى لنا من طلبية طائرات A380، وأكملنا ترتيبات تمويلها. وفي الوقت الذي نستعد لإطلاق منتج الدرجة السياحية الممتازة بالكامل خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن الطائرات الجديدة ستضيف مزيداً من مقاعد هذه الدرجة التي تلقى إقبالاً كبيراً من عملائنا». وأضاف بقوله: «سوف تبقى (طيران الإمارات) محتفظةً بمكانتها كأكبر مشغل لهذه الطائرة العملاقة والحديثة على مدى العقدين المقبلين، ونحن ملتزمون بضمان أن تظل تجربة طائرة الإمارات A380 مفضلةً لدى العملاء بفضل استثماراتنا المستمرة في كل ما من شأنه تعزيز منتجاتنا وخدماتنا».