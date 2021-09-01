جمارك دبي تعلن قائمة الإعفاءات الجمركية للمسافرين

دبي (الاتحاد) وفرت جمارك دبي عبر موقعها الإلكتروني الدليل الجمركي للمسافرين يتضمن تعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، وتحصيل رسوم الأمتعة الزائدة على المسموح بنقله.

وحددت جمارك دبي في الدليل شروطاً للإعفاء من الرسوم الجمركية، منها أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات محدودة غير تجارية، وألا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته، وتفرض الرسوم الجمركية على الكميات والقيم الزائدة التي ترد مع المسافر، أما فيما يخص الكميات والقيم الزائدة مع المسافرين لأغراض التجارة فتطبق عليها جميع الإجراءات الجمركية المطبقة على البضائع المستوردة، من حيث التعريفة الجمركية، والقيمة، وإجراءات تنظيم البيان الجمركي.

وعن بعض المواد المقيدة والتي ترد بصحبة المسافر وتخضع للموافقات، منها الحيوانات الأليفة، الشتلات الزراعية، المطبوعات المقروءة أو المرئية، معدات التصوير لأغراض تصوير الأخبار أو الأفلام أو الفعاليات الرسمية، مستحضرات التجميل، المنتجات الغذائية ومنها الدواجن والطيور المجمدة، الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية، والطائرات من دون طيار.

وتقوم جمارك دبي بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالسماح للمسافر بجلب أدوية للاستعمال الشخصي لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، إذ يتعين على المسافر الحصول على وصفة طبية من مستشفى أو طبيب معتمد تضم تفاصيل المريض ووصفاً للحالة الصحية، كما يجب أن تكون جميع الأدوية موضوعة في العبوة الأصلية ويدون عليها تاريخ الصلاحية، وذلك حسب إجراءات وزارة الصحة.

وبالنسبة للمواد الممنوعة فهي العقاقير المخدرة، أوراق التنبول «البان» والنسوار،، وكل ما يخالف قوانين وإجراءات الدولة والقانون الموحد.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي:«تؤدي إدارة عمليات المسافرين وضمن خطة جمارك دبي 2021-2026 دوراً رئيسياً في تسهيل الإجراءات الجمركية على المسافرين وتحقيق سعادتهم، واستقبالهم الاستقبال الأمثل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، ويعزز من سمعة دبي كعاصمة للسياحة والأعمال، ونحن نعمل بصفة مستمرة على انسيابية تدفق المسافرين في مطارات دبي، وحماية المجتمع عبر ضبط المواد المخدرة والممنوعة، وتقدم إدارة عمليات المسافرين الدليل الجمركي للمسافرين لتعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر وما هو مسموح وممنوع، ويتوفر الدليل على موقع الدائرة الإلكتروني».

وأشار إلى أن تطوير الأنظمة الجمركية الذكية يسهم بشكل مباشر في تسريع تدفق المسافرين القادمين إلى الدولة وبخاصة في مع مستجدات فيروس كورونا عالمياً، ولذلك يكتسب تحديث برنامج «الإفصاح المبكر الذكي iDeclare» أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية، ودوره في دعم مطار دبي الدولي كأفضل مطارات العالم في التعامل مع الجائحة، حيث يتيح التطبيق للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق، كما تشمل المرحلة الثانية من تطوير البرنامج تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي، بتمكين التطبيق من التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها، ومن ثم تقديم رمز المنسق وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر دون الحاجة إلى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبني مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي، ويعزز المشروع الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي وزيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر التطبيق والمتوفر على متجري جوجل بلاي وآبل ستور.

وننصح المسافرين القادمين للدولة عبر منافذها بالإفصاح عن ما بحوزتهم من بضائع ذات صفة تجارية لمفتش الجمارك عند منفذ الدخول، وكذلك بعدم حمل أي متعلقات أو حقائب مملوكه للآخرين أثناء قدومهم للدولة، تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية.