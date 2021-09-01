سوق أبوظبي يتصدر ارتفاعات الأسواق الخليجية

عاطف عبدالله (أبوظبي)

تصدر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعات الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس 2021 مرتفعاً نحو 2605 نقاط بزيادة 51.2%، حيث أغلق المؤشر أمس عند 7684 نقطة مقارنة بـ5079 نقطة في بداية يناير.

ونمت القيمة السوقية للشركات المدرجة منذ بداية العام بنحو 25.6% إلى 1.385 تريليون درهم.

وجاء المؤشر السعودي «تاس» في المرتبة الثانية خليجياً من حيث الارتفاعات بزيادة 2707 نقاط بما نسبته 31.4% منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس، إذ أغلق عند 11319 نقطة مقابل 8612 نقطة في بداية يناير2021.

وحل ثالثاً مؤشر بورصة الكويت الذي أغلق بنهاية أغسطس عند 7431 نقطة مقابل 6014 نقطة في بداية العام مرتفعاً 1417 نقطة بنسبة زيادة 23.56%.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فجاء في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاعات على مستوى الأسواق الخليجية أرباحاً 396 نقطة بزيادة 15.8% إذ أغلق المؤشر عند 2902 نقطة بنهاية أغسطس مقابل 2506 نقاط في بداية يناير 2020. يليه مؤشر بورصة البحرين الذي أغلق عند 1645 نقطة مقابل 1483 نقطة بداية يناير بمكاسب قدرها 163 نقطة بزيادة 11%، ثم مؤشر بورصة قطر الذي ارتفع 655 نقطة منذ بداية العام الجاري إلى 11092 نقطة بنهاية أغسطس مقابل 10437 نقطة في بداية يناير بزيادة 10.37%. بينما ارتفع مؤشر سوق مسقط إلى 3966 نقطة في نهاية أغسطس مقابل 3695 نقطة في بداية العام أرباحاً 271 نقطة بزيادة نسبتها 7.33%.

وأدت عوامل عدة إلى تصدر مؤشر سوق أبوظبي لارتفاعات الأسواق الخليجية منها، الإدراجات الجديدة لأسهم شركات قوية ذات ملاءة مالية كبيرة كسهمي ألفا ظبي والياه سات، بحسب أسامة أسامة العشري عضو جمعية التحليل الفني - بريطانيا، الذي أكد أن الإدراجات الجديدة من شأنها توفير المزيد من الخيارات أمام المستثمرين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للسوق.

وقال لـ«الاتحاد»، إن سوق أبوظبي أيضاً خفض عمولات التداول على جميع الصفقات 50% اعتباراً من اليوم الأربعاء، للمرة الثانية خلال العام، وهذا من شأنه تعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية، ويعكس ذلك زيادة الطلب على الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق.

ونوه العشري بقرار سوق أبوظبي تمديد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية واحدة، ليصل إجمالي عدد ساعات التداول إلى خمس بدءاً من 3 أكتوبر المقبل، لمواءمة ساعات التداول في السوق مع العديد من أسواق الأوراق المالية العالمية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز نشاط السوق وجذب المزيد من السيولة.

وأضاف أن سوق أبوظبي خلال الأشهر الماضية تمتع بوجود توازن واضح بين قوى العرض والطلب ووفر فرصاً استثمارية عالية النمو ضمن أطر تنظيمية عالمية المستوى وبيئة عمل جاذبة ما يجعله أكثر الأسواق المالية استقراراً وجاذبية في المنطقة.