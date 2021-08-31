«ديوا» تدعم نموذج دبي الرائد في تنظيم المعارض الدولية

دبي (الاتحاد)

يؤدي معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، دوراً أساسياً في رفد مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال دعم صناعة المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات، ويعزز مكانة الدولة كعاصمة دولية لقطاع الفعاليات المتخصصة.

ومن خلال استقطابه سنوياً لآلاف الزوار والشركات العارضة، يعتبر معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية منصة حيوية لتعريف العالم بما تحققه الدولة وإمارة دبي من إنجازات في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى الاطلاع على تجارب دول العالم الأخرى، وتبادل المعارف والخبرات وبناء العلاقات الدولية وخلق المزيد من الفرص والشراكات محلياً وعالمياً. ويوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وسجل «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية ارتفاعاً كبيراً في عدد الشركات العارضة من 4 إلى نحو 2350 شركة. وارتفع عدد الدول المشاركة من دولتين إلى 55 دولة، وازداد عدد رعاة المعرض من 3 إلى أكثر من 100 راعٍ وشريك وداعم، فيما وصلت مساحة المعرض إلى 85.000 متر مربع، وبلغ عدد الزوار أكثر من 38718 زائر.

وعن دور المعرض في إثراء قطاع الفعاليات والمعارض في دولة الإمارات ودبي، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: «أسهمت البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها إمارة دبي والتي تأتي ثمرة الرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوافر المراكز الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات في الإمارة، إلى جانب الانفتاح الثقافي والتجاري والاستثماري في دبي، في دعم جهودنا لتطوير معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، ونقله من المحلية إلى العالمية، وتعزيز مكانة دبي كمركز للمعارض والمؤتمرات العالمية. وقد أثبتت دبي ريادتها العالمية مجدداً من خلال نجاحها في استئناف أنشطة الفعاليات على أرض الواقع على الرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة (كوفيد - 19) دون المساس بصحة وسلامة أفراد المجتمع، بفضل الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة، بما يبشر بتعافي قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.

وتنظم «الهيئة» الدورة الثالثة والعشرين من معرض (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل في مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو 2020 دبي».