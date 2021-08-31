«أوبك+» تتوقع عودة الفائض إلى سوق النفط في 2022

لندن (رويترز) - أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن اللجنة الفنية المشتركة في أوبك+ تتوقع أن تظل سوق النفط في عجز يبلغ 900 ألف برميل يوميا هذا العام، لكنها ستسجل فائضا 2.5 مليون برميل يوميا في 2022 مع زيادة المجموعة للإنتاج.

وتتوقع اللجنة أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يتماشى مع توقعاتها السابقة، و3.28 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وتجتمع مجموعة أوبك+، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، غدا الأربعاء في الساعة 15.00 بتوقيت جرينتش لتحديد السياسة.

وقالت مصادر لرويترز إن اجتماع الأربعاء سيبقي على الأرجح على الخطة دون تغيير على الرغم من ضغوط من الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط.

وتتوقع اللجنة الفنية المشتركة، التي تقدم المشورة للاجتماع بشأن العوامل الأساسية للسوق، أن تظل مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون متوسطها للأعوام 2015-2019 حتى يناير من العام القبل، لكنها ستتجاوز ذلك المتوسط لبقية عام 2022، حسبما كشفت الوثيقة.

وحددت الوثيقة أيضا سيناريو بديلا، يفترض نموا أكثر انخفاضا في الطلب ونموا في الإمدادات من خارج أوبك أعلى من السيناريو الأساسي.

وفي ظل السيناريو البديل، فإن من المتوقع أن تشهد سوق النفط فائضا 400 ألف برميل يوميا هذا العام و4.5 مليون برميل يوميا في 2022.