«الشارقة المستدامة» أول مجتمع يتبنّى حلول تخزين الطاقة

الشارقة (الاتحاد)

تشكّل «مدينة الشارقة المستدامة»، أولَ مجتمع في المنطقة يتيح للمقيمين فيه إمكانية الوصول إلى حلول تخزين الطاقة المتجددة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أبرم معهد «سي إنستيتيوت»، ذراع البحث والتطوير في المدينة المستدامة، مذكرة تفاهم مع شركة هاغر غروب، العالمية المتخصصة في حلول تخزين الطاقة المتجددة. وتكتسبُ هذه الاتفاقية، التي تعتبر مدينة الشارقة المستدامة المستفيد الأول منها، أهميةً بالغةً في بناء علاقة مستمرة مع الشركة التي يقع مقرها في ألمانيا، وذلك لاختبار وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات في إدارة الطلب وحلول الطاقة.

وتأتي الشراكة مع مجموعة هاغر غروب متماشيةً مع توجهات العلامة التجارية للمدينة المستدامة التي تدعم الابتكار عبر البرامج التجريبية واختبار النماذج الأولية والمساعدة في توفير حلول شاملة وفعالة تفيد وتعزز نمط الحياة على أرض الواقع. وتتبنى مدينة الشارقة المستدامة رؤيةً مرنة ودائمة التطور، وهي ملتزمة بتعزيز نقل المعرفة المتعلقة بالاستدامة. وتقدم هاغر غروب حلول طاقة متنوعة، مثل بطاريات تخزين الطاقة، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، إضافة إلى أنظمة إدارة الطاقة التي تتيح للمستخدمين إمكان التحكم بمصادر الطاقة المتنوعة.

في إطار تعليقه على الشراكة، قال يوسف أحمد المطوع، المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: «نحن نضع الابتكار على رأس أولوياتنا، ونستفيد دائماً من التقنيات الذكية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة فيما نتبناه من أهداف الاستدامة. ولا شك في أن الطاقة المتجددة تُعدّ من بين أكبر العوامل التي تسهم في تحقيق أهداف تحييد انبعاثات الكربون، وسوف تمكننا هذه الشراكة مع مجموعة هاغر غروب من الوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة وأقل استخدام للطاقة في آن معاً. ونحن في مدينة الشارقة المستدامة فخورون للغاية لكوننا المستفيد الأول من هذه الشراكة التي وقعها معهد «سي إنستيتيوت» التابع لنا، والذي تأسس ليكون مركزاً مهماً للمعرفة».

من جانبه، قال تورستن هاغر، مدير الاستراتيجية المؤسسية وحلول طاقة المستقبل الدولية في مجموعة هاغر: «إذا أردنا النجاح في بلوغ الأهداف العالمية نحو تحييد الانبعاثات الكربونية وتوفير إمدادات طاقة متجددة مستدامة، فإننا نحتاج بالضرورة إلى دمج أنظمة تخزين الطاقة وإدارتها لنتمكن في التحكم في الأجهزة ومراقبتها».