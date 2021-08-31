«أورانج» و«اتصالات» تنشئان نقطة تبادل بيانات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» أمس عن تعاون مشترك مع «أورانج» لتأسيس نقطة تبادل حزم البيانات بين الشبكات (IPX) لدى مقسم «اتصالات» الذكي للبيانات (SmartHub) في الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في توسعة انتشار ذراع المبيعات بالجملة الدولي لشركة «أورانج» في المنطقة.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «مجموعة اتصالات»: «تعتز ‹اتصالات› بهذه الشراكة مع أورانج وبتأسيس نقطة تبادل البيانات الجديدة في مركز اتصالات الذكي (SmartHub)، والذي يُعد منصة مبتكرة وإقليمية تتيح تبادل البيانات والسعات وتعزيز فرص النمو للمشغلين. وخلال الأعوام الماضية، نجحت مراكز البيانات الذكية في اتصالات بأن تحافظ على أداءٍ قوي ومتسق مقدمةً أفضل خدمات الاتصال في المنطقة».