8.5 مليون زائر للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تجاوز عدد زوار البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات حاجز الـ 8.5 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، في زيادة بنسبة 42% تقريباً عما كان عليه عدد الزوار في عام 2020.

وأكدت الهيئة بأن هذا الإقبال على زيارة البوابة يأتي نتيجة الجهود المستمرة التي يبذلها فريق البوابة في تطوير البوابة وما تقدمه من خدمات ومعلومات تتماشى مع متطلبات المرحلة والظرف الراهن، كما تشير هذه النتائج إلى أن البوابة أصبحت المصدر الأول لدى سكان الدولة للحصول على المعلومات والخدمات والقوانين والأنظمة في الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالظرف الراهن.

ووظفت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات آليات التعلم الآلي لتقدم تجربة فريدة متمحورة حول المتعامل من خلال خوارزميات البحث الذكي التي توظف خاصية التعرف على مسميات الكيانات (Named Entity Recognition-NER) ، وعادةً ما تكون الكيانات عبارة عن أسماء الأشخاص، والمواقع، والمؤسسات، وما إلى ذلك، لتقدم للمستخدم نتائج بحث مصممة خصيصا للكلمات المفتاحية للكيانات التي يبحث عنها، متضمنة صوراً أو روابط سريعة حول موضوع البحث عوضاً عن الروابط التقليدية .

وأشارت الهيئة إلى أنه من بين التحديثات التي حصلت على البوابة إطلاق صفحة جديدة لإحصائيات موقع بوابة حكومة الإمارات، تقرأ تلقائيًا من تحليلات جوجل، وتوفر بيانات لحظية بالاعتماد على واجهة برمجة التطبيقات (APIs )، بالإضافة إلى إطلاق روبوت الدردشة الفورية (المساعد الافتراضي على مدار 24/7 ) للإجابة على استفسارات العملاء بشكل آلي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للعميل طرح الأسئلة على شكل محادثة، ويستطيع المساعد الافتراضي مساعدته في تحسين البحث من خلال الرد وأسئلة المتابعة.

وشملت التحديثات على البوابة تعزيز المحتوى الخاص بالتحول الرقمي لدولة الإمارات، والجهود الحكومية في تحسين الخدمات، وإشراك الجمهور في تصميمها، وتعزيز المحتوى الخاص بالمشاركة الرقمية، وإشراك المجتمع في صنع القرار، وتعزيز المحتوى الخاص بالاقتصاد والاستثمار في الدولة، والميزانية الحكومية، وتحديث مستمر لصفحة كوفيد-19 والجهود الحكومية للتصدي للوباء، كما عمل فريق البوابة على تحديث صفحة الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ودور اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في تحقيق الأهداف.

وبحسب الاحصائيات كانت أكثر المواضيع مشاهدة من قبل الزوار هي تلك المتعلقة بالسفر إلى الإمارات في ظل كوفيد-19، والتأشيرات ومتابعة وضعية الفيزا، وإجراءات الحجر الصحي للمسافرين إلى دولة الإمارات، واللقاحات ضد كوفيد-19.

يذكر أن البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات تتكون من أربعة أبواب رئيسية تشمل باب المعلومات والخدمات، وبابا عن دولة الإمارات، وباب المشاركة الإلكترونية، وباب الإعلام .