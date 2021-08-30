647 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 647 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 217 مبايعة بقيمة 457.98 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 62.47 مليون درهم، و199 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 395.51 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة 684 ألف درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 163.44 مليون درهم منها 19 رهونات أراضٍ بقيمة 92.26 مليون درهم و48 رهونات فلل وشقق بقيمة 71.18 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 26 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 16 مليون درهم.