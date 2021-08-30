«المرور الأخضر» بوابـة التسوق الآمن

ريم البريكي (أبوظبي)

أشادت مراكز تجارية في أبوظبي بالقرارات المحدثة التي أصدرتها لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواجهة جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي باعتماد آلية دخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعّمين من مواطنين ومقيمين وسياح، مؤكدين أن المراكز اعتمدت كذلك سياسات لتسهيل حركة الدخول للمراكز.

وكشف المسؤولون إلى أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة الجانبين التاجر والمتسوق حفاظاً على السلامة وتوفير قدر أكبر من التقليل من انتشار الجائحة، مؤكدين التزام المراكز التجارية بالقرارات الاحترازية وتطبيقها.

ملتزمون بالقرارات

وقال ياسر المرزوقي، مدير إدارة عقارات التجزئة في «الدّار للعقارات»: «نحن ملتزمون بالقرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، والمتعلقة بحصرية دخول المراكز التجارية في أبوظبي على المطعّمين من مواطنين ومقيمين وسيّاح الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر».

وأضاف: «نواصل العمل وفقاً لجميع الإرشادات والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة جميع الزوّار والموظفين».

وأوضح المرزوقي أنه تم تخصيص ممرات منفصلة للتأكد من تطبيق الحصن لفئات الزوّار المختلفة، بهدف إدارة الجموع وتسهيل الحركة عند المداخل، خصوصاً تلك الممرات التي تتضمّن العائلات والإناث وأصحاب الهمم، إضافة إلى مكتب خاص لحل المشكلات التي قد تواجه الزوّار لدى إظهار نتائجهم في تطبيق الحصن، كما تم تثبيت ملصقات الالتزام بالتباعد الجسدي والمسافة الآمنة ضمن الأماكن المخصصة على الأرضيات، وتم تدريب موظفي الأمن لدينا على التعامل السريع مع أي سيناريو محتمل قد يواجههم خلال فحص حالة الزوّار، وذلك لضمان دخول سريع وسهل إلى مراكز التسوق

وأضاف «قمنا مؤخراً بتعيين موظفي أمن إضافيين إلى جانب متطوعين على قدر عال التدريب، ووجهنا بضرورة فحص جميع الفئات العمرية بمن فيهم الأطفال من خلال إظهار الحالة في تطبيق الحصن أو عن طريق الهوية الإماراتية، ونؤكد بأن فريق العمل لدينا متواجد دوماً على الأرض لمتابعة جميع الحالات وضمان اتبّاع الجميع بروتوكولات السلامة.

الظروف الراهنة

وقال محمد الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات والمدير التنفيذي لديرفيلدز مول: «نحرص على إبقاء فرقنا على دراية تامة بالتطورات خلال الظروف الراهنة المتغيرة باستمرار، لتكون على أهبة الاستعداد عند تفعيل نظام المرور الأخضر ومواكبة استجابة أبوظبي لـ«كوفيدـ 19».

وأضاف: سيتم تدريب جميع أفراد الأمن في ديرفيلدز مول بخصوص اللوائح والإعفاءات التي يحتاجون إليها للتحقق من تطبيق الحصن، في سبيل ضمان انتقال آمن وسلس إلى النظام الجديد. أولويتنا الرئيسية هي ضمان استمرار العملاء في الاستمتاع بتجربة ممتعة لدى مركزنا التجاري دون أي تأثير غير مرغوب به على رحلتهم التسوقية. ولتحقيق ذلك، يقوم المركز بوضع لافتات في جميع نقاط الدخول وفي مراحل مختلفة من رحلة الزوار، وإنشاء نظام لإدارة حركتهم بانسيابية مع مناطق انتظار مخصصة لضمان التدفق الآمن لحركة المتسوقين. ولتبسيط الإجراءات واختصار الوقت على زوار المركز التجاري، يتوفر اختبار PCR في مركز برجيل الطبي، بالإضافة إلى مركز لقاحات صحة على بعد 500 متر فقط من ديرفيلدز مول«.

علامات جديدة

أعلن «ياس مول» مؤخراً عن انضمام مجموعة جديدة من العلامات التجارية والمقاهي والمطاعم إلى محفظته من منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام في ساحة «تاون سكوير»، إحدى أبرز المساحات المشمولة بخطة التجديد التي تنفذها الدار للاستثمار في المركز التجاري.

ومع افتتاحها الآن أمام الزوار، ستشهد ساحة «تاون سكوير» مزيداً من التحسينات خلال الأشهر المقبلة عبر زيادة أحواض النباتات والجلسات الخارجية وتوفير تصاميم جديدة للمحلات التجارية، على أن يتم إعادة افتتاحه بالكامل بحلول نهاية العام الحالي، وتنضم إلى ساحة «تاون سكوير» العديد من العلامات المميزة مثل مطعم «تيبل أوتو» ومتجر القهوة الياباني «أرابيكا»؛ ومقهى «فور ايفر روز»، ويسعى «ياس مول» أيضاً إلى توسيع محفظته من منافذ الأطعمة والمشروبات من خلال إضافة مقهى «انتروكوت كافيه دي باريس» الذي يمتاز بتصميمه الفرنسي العتيق؛ ومقهى «لي كلير دو جيني» تحت إدارة الشيف كريستوف آدامز، والذي يقدم أفخر أنواع الشوكولاتة والمعجنات الفرنسية، ومن المقرر افتتاح المقهيين في أكتوبر 2021، ويستضيف «ياس مول» مطعم «قرنفل» اللبناني و«لينز كاجوال تو جورميه»، ومطعم «مونتوك» بإدارة الشيف مريم المنصوري، وسيطلق المول في الربع الأخير من العام شاشة رقمية تفاعلية تثري أجواء «تاون سكوير»، وكما افتتح «ياس مول» مؤخراً أول متجر في أبوظبي لعلامة «أوربان آوتفيترز»، ويقدم هذا المتجر تشكيلة واسعة من الملبوسات والأكسسوارات من علامات مثل «ترولي مادلي ديبلي»، و«شامبيون»، و«كالفن كلاين»، و«فيلا»، و«فانس». في حين تقوم علامتا الأزياء «مانجو» و«إتش آند إم» بتوسيع متجريهما في «ياس مول» بحيث يكونان مفتوحين مباشرةً على ساحة «تاون سكوير».

تطبيق الحصن

ووفقاً للآلية المعتمدة، سيسمح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار للمطعّم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر، والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل 30 يوماً، وسيسمح بالدخول للمستثنى من التطعيم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر، والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل 7 أيام، كما سيسمح بدخول الأطفال دون سن 16 عاماً الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر دون فحص.

ونصت الآلية المعتمدة على عدم السماح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار لغير المطعّم، ولكل من تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الرمادي والتي تعكس انتهاء مدة صلاحية فحص مسحة الأنف (PCR)، وستسري آلية الدخول هذه على الزوار والسياح في الإمارة والذين عليهم اتباع بروتوكول القدوم من خارج الدولة. كما أعلنت اللجنة أن صاحب الإقامة الجديدة غير المطعّم سيعامل معاملة المستثنى من التطعيم ويمنح مهلة لمدة 60 يوماً لتلقي التطعيم.