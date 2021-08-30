المنتدى العربي الخامس للمياه في دبي يناقش استدامة المياه

دبي (الاتحاد)

يعمل المجلس العربي للمياه حالياً على تجهيز الإعدادات النهائية للنسخة الخامسة من المنتدى العربي للمياه في دبي الذي ينظمه برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية وبدعم من الجامعة العربية ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان: «الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة»، خلال الفترة من 21 - 23 سبتمبر 2021 بدبي.

ويهدف الحدث الذي سيشهد حضور وفود حكومية وممثلين عن القطاع الخاص من 22 دولة عربية، إلى تسليط الضوء على مجموعة من القضايا المحورية أبرزها، تحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن المائي العربي، تقنيات تحلية المياه كخيار إستراتيجي لتحقيق الأمن المائي العربي المستدام، مشاركة موارد المياه ودورها في تحقيق السلام والتنمية، والإدارة الفعالة للمياه من أجل تحقيق السلام والاستقرار، السياسة والدبلوماسية المائية الخاصة بإدارة المياه العابرة للحدود، وضع القوانين المُنَظِمة وتأسيس الشراكات الفعالة لإدارة وتطوير الموارد المائية المشتركة.

ومن المتوقع أن يستقبل المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام أكثر من 800 مشارك رفيعي المستوى من 22 دولة، ما بين وزراء، ووكلاء وزارات، ومسؤولين حكوميين بارزين، ورجال أعمال، وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، كما ستشهد الفعالية تفاعل أكثر من 50 خبيراً في مجال تكنولوجيا المياه، والذين سيناقشون قضايا ندرة المياه، والتعاون الدولي عبر الحدود، والتنمية المستدامة عبر أنحاء العالم العربي.

وخلال الاجتماع التحضيري الذي حضره أكثر من 80 مشاركاً، قال الدكتور محمد أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه: «الهدف من هذا الاجتماع هو التحدث حول الأجندة الرئيسية للمنتدى المائي العربي الخامس المقرر انطلاقه هذا العام. وستشهد الدورة الحالية للمنتدى ثلاثة أيام متواصلة من جلسات النقاش، والجلسات العلمية، بالإضافة إلى المعرض العربي للمياه، فيما سيركز المنتدى هذا العام على 3 موضوعات رئيسية، وهي: الأمن المائي العربي، والتعاون عبر الحدود في مجال المياه، وتعزيز أمن المياه لتحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع لمشاركتكم في هذا الحدث الهام والاستفادة من أبرز خبراتكم في هذا المجال».

وأضاف:«تأتي الدورة الجديدة من المنتدى في وقت تبلغ فيه ندرة المياه مرحلة حرجة وتزداد فيه الحاجة بصورة كبيرة إلى مصادر المياه النقية في ظل الزيادة السكانية المتواصلة».

من جانبه، قال الدكتور محمد الملا مدير إدارة الموارد المائية في وزارة الطاقة والبنية التحتية:«نيابةً عن الوزارة، أود التعبير عن بالغ سعادتنا وحماسنا لاستقبال هذا الحدث الذي يضم مزيجاً فريداً من خبراء المياه والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأطراف المعنية التي تتحد جميعها لإنجاح هذا الحدث الحيوي الهام».