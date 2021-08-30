«أبوظبي الإسلامي» يطلق خدمة الدردشة الفورية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إطلاق خدمة الدردشة الفورية على موقعه الإلكتروني، والتي تهدف إلى الإجابة عن استفسارات وأسئلة عملاء المصرف الحاليين والمستقبليين، حيث توفر الخدمة الجديدة لهم الوصول الفوري لأهم المعلومات حول خدمات ومنتجات المصرف. وستكون الخدمة الجديدة وسيلة تواصل حية تتيح الإجابة عن استفسارات العملاء المتعلقة بالمصرف، وتقدم لهم المساعدة التي يحتاجون إليها بطريقة مريحة وسلسة.

ويمكن لعملاء مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال ميزة الدردشة على الموقع الإلكتروني، الحصول بسهولة على معلوماتٍ حول فروع المصرف وأجهزة الصراف الآلي القريبة منهم، ورموز «السويفت كود» وأرقام الحسابات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من حالة الطلبات على أي من المنتجات أو التوجيه إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالتسجيل على المنتجات. ويمكن للعملاء أيضاً التواصل مع ممثلي المصرف عبر الدردشة للاستفسار حول مواضيع أكثر تعقيداً، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصرف أبوظبي الإسلامي لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائه وتوفير خدمات مصرفية مريحة ومبسطة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سامح عوض الله، رئيس شبكات التوزيع للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يتماشى إطلاق خدمة الدردشة الفورية على الموقع الإلكتروني لمصرف أبوظبي الإسلامي مع جهودنا المستمرة لتعزيز تجربتنا المصرفية وتوفير حلولٍ أكثر سهولة وبساطة لعملائنا من أجل تسهيل أدائهم لمهماتهم اليومية، إذ لاحظنا الإقبال الكبير على استخدام ميزة الدردشة منذ إطلاقها، كما نتوقع أن تنال هذه الخدمة المفيدة رضا العملاء».

وسجّل الموقع الإلكتروني لمصرف أبوظبي الإسلامي منذ إطلاق الخدمة أكثر من 30 ألف رسالة في 1.600 جلسة دردشة بين المستخدمين وممثلي المصرف. وتمت الإجابة عن حوالي 80% من الاستفسارات عن طريق ميزة الرد الآلي، بينما قام موظفو المصرف المختصون بالرد على بقية الاستفسارات.

ويستكمل المصرف من خلال إطلاق الخدمة الجديدة ما بدأه عند إطلاق خدمة الدردشة المصرفية عن طريق تطبيق واتساب، والتي دعمها أيضاً عبر توفير ميزات ومهمات رقمية إضافية من خلالها مثل السماح للعملاء بالتحقق من رصيدهم وتحويل الأموال ودفع الفواتير وحجز مواعيد لزيارة فروع المصرف.