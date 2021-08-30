هيئة كهرباء ومياه دبي تصدر تقريرها الثامن للاستدامة

دبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي تقريرها الثامن للاستدامة للعام 2020 الذي يهدف إلى التعريف بجهود الهيئة في تعزيز مسيرة الاستدامة بمختلف جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية وتبني أنظمة مستدامة ومتكاملة تراعي توفير خدمات ذات قيمة مضافة تلبي تطلعات جميع المعنيين، ما يعكس أهمية الاستدامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة.

ويعكس التقرير مواصلة الهيئة تنفيذ مشروعاتها في مجال الاستدامة خلال عام 2020 على الرغم من التحديات المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد-19.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من رؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، كما تعمل الهيئة على تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى بناء بيئة أكثر استدامة».