الإمارات تعلن أسعار الوقود الجديدة لشهر سبتمبر

سيد الحجار (أبوظبي) أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات أسعار البنزين بمشتقاته والديزل والتي سيتم تطبيقها خلال شهر سبتمبر 2021.

وكشفت شركات توزيع الوقود في الدولة الأسعار الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء، موضحة أن الأسعار الجديدة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ووفق قرار اللجنة، انخفضت أسعار البنزين في سبتمبر المقبل بنحو 3 فلوس، كما تنخفض أسعار الديزل بـ 7 فلوس، مقارنة بأسعار شهر أغسطس الحالي.

وانخفض سعر لتر البنزين «سوبر 98» بـ 3 فلوس من 2.58 درهم خلال شهر أغسطس 2021 إلى 2.55 درهم لشهر سبتمبر 2021، كما انخفض سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 3 فلوس من 2.47 درهم في أغسطس إلى 2.44 درهم في سبتمبر، وانخفض سعر لتر بنزين «إي بلس91» بمقدار بمقدار 3 فلوس من 2.39 في شهر أغسطس إلى 2.36 درهم في سبتمبر.

بينما انخفض سعر لتر الديزل بمقدار 7 فلوس لكل لتر من 2.45 درهم في أغسطس 2021 إلى 2.38 درهم في سبتمبر 2021.