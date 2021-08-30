قفزة في أرباح «جازبروم» الروسية

موسكو (رويترز) - قال عملاق الغاز الطبيعي الروسي جازبروم اليوم الاثنين إن أرباحه في الربع الثاني من هذا العام تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات إلى 521.2 مليار روبل (7 مليارات دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وسط تعاف في أسواق الطاقة.

وقالت الشركة أيضا إن إيراداتها في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو ارتفعت إلى 2.07 تريليون روبل من 1.16 تريليون في الفترة نفسها من 2020.

وأضافت أنها تتوقع استثمارات بقيمة 1.8 تريليون روبل في 2021.