مصر تشتري 180 ألف طن قمح في مناقصة دولية

القاهرة (رويترز) - قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الاثنين إنها اشترت 180 ألف طن قمح منها 120 ألف طن من القمح الروماني و60 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة دولية.

والموعد الذي حددته الهيئة لشحن القمح هو الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر.

ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل.

وفي مناقصتها السابقة في 18 أغسطس، اشترت الهيئة 180 ألف طن من القمح من منشأ روماني وأوكراني. وبلغ إجمالي سعر القمح الروماني 329.42 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وما زالت أسعار القمح قرب أعلى مستوياتها في ثمانية أعوام ونصف التي سجلتها في وقت سابق هذا الشهر بفعل مخاوف إزاء ضعف المحاصيل، بما في ذلك المحصول في كل من روسيا وفرنسا وكندا، وهو ما يؤدي إلى شح في الإمدادات العالمية.