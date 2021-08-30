هبوط مشتريات المساكن القائمة في أميركا

واشنطن (رويترز) - تراجعت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يوليو وسط معروض محدود غير قادر على أن يجاري الطلب من مشتري المساكن المحتملين.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الاثنين إن مؤشرها لمبيعات المنازل القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، تراجع 1.8 بالمئة بعد هبوطه 2.0 بالمئة في يونيو. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع المبيعات 0.4 بالمئة.

وينظر إلى عقود شراء المنازل القائمة على أنها مؤشر مستقبلي لقوة سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم لأنها تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين من توقيعها.