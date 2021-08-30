مستوى قياسي لـ«ستاندرد اند بورز 500» و«ناسداك»

نيويورك (رويترز) - بلغ المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك في بورصة وول ستريت أعلى مستوياتهما على الإطلاق اليوم الاثنين إذ عززت تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل إلى التيسير النقدي التفاؤل حيال انتعاش اقتصادي وهدأت المخاوف من تقليص مفاجئ للتحفيز.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 16 نقطة، أو ما يعادل 0.05 بالمئة إلى 35471.8 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.4 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 4513.76 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 36.4 نقطة أو ما يعادل 0.24 بالمئة إلى 15165.94 نقطة.