تراجع المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو

بروكسل (رويترز) - تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس من مستوياتها القياسية المرتفعة في يوليو متضررة من هبوط حاد للتفاؤل في فرنسا وهولندا.

وتراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادر اليوم إلى 117.5 نقطة في أغسطس من مستواه القياسي المرتفع عند 119.0 في يوليو.

وتراجع التفاؤل في جميع القطاعات الرئيسية ونزل في قطاع الصناعة إلي 13.7 نقطة من 14.5 نقطة وفي الخدمات إلى 16.8 نقطة من 18.9 نقطة وبين المستهلكين إلى -5.3 من -4.4 نقطة.

وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين إلى 31.1 نقطة في أغسطس من 30.0 نقطة في يوليو ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.7 نقطة في 2001.

وأظهرت بيانات اليوم أن التضخم في ألمانيا تخطى زيادة الأجور في الربع الثاني إذ قلصت ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب التعافي الاقتصادي واختناقات الإمدادات في قطاع الصناعة القوة الشرائية للمستهلكين.

وسجلت فرنسا أكبر هبوط للمعنويات الاقتصادية بواقع 4.5 نقطة تليها هولندا. كما اعترى الضعف المعنويات في إيطاليا وإسبانيا.

وفي ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، تراجعت المعنويات طفيفا بواقع 0.3 بالمئة.