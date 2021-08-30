وزراء الطاقة في إندونيسيا وسيرلانكا والأردن يشاركون في «غازتك 2021»

دبي (الاتحاد) أعلن غازتك، المعرض والمؤتمر الأكبر في العالم لقطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة، الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استضافة معالي عارفين تصريف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا، ومعالي هالة عادل زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، ومعالي أوديا جامانبيلا، وزير الطاقة في سريلانكا، في نسخة هذا العام للحديث حول الطاقة المتجددة خلال المراسم الافتتاحية للجلسة الوزارية.

ومن المقرر أن ينعقد غازتك، المعرض والمؤتمر الأكبر في العالم لدعم سلسلة القيمة في قطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 21 و23 سبتمبر 2021. ويعد غازتك منصة عالمية رائدة تجمع قادة القطاع من حول العالم سنوياً للبحث في مهمتها العالمية المتمحورة حول توفير طاقة محايدة كربونياً بتكلفة معقولة للجميع بحلول عام 2050.

ويقدم كلمة الترحيب الوزارية الرسمية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في حين ستضم اللجنة الوزارية معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة معالي عارفين تصريف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا، ومعالي محمد باركيندو سنوسي، الأمين العام لمنظمة أوبك. وسيدير الجلسة جون ديفتيريوس، محلل شؤون الأسواق الناشئة السابق في شبكة سي إن إن والأستاذ المساعد في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتتطرق الجلسة المؤلفة من وزراء الدول أصحاب الاقتصادات الرائدة في قطاع الطاقة إلى مواضيع مثل دور الغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، والخطط المستقبلية لإنشاء اقتصاد هيدروجيني، بالإضافة إلى صياغة خارطة طريق لتلبية الحاجة المتزايدة للطاقة والوقود النظيف. كما سيناقش الحضور توقعاتهم بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لهذا العام وأثار قراراته على القوى المحركة لسوق الطاقة.

وتضم قائمة المتحدثين لهذا العام وزراء طاقة آخرين، من بينهم معالي الحاكم تيمبر سيلفا، سعادة وزير الدولة لموارد البترول في جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ ومعالي جواو جالامبا، وزير الدولة لشؤون الطاقة في البرتغال، ومعالي جيرمن غالوشينكو، وزير الطاقة الأوكراني، ومعالي هالة عادل زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، ومعالي أوديا جامانبيلا، وزير الطاقة في سريلانكا.

ومن بين قادة الأعمال العالميين، يشارك في المؤتمر كلاوس دايتر ماوباك، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر؛ ولورينزو سيمونلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز؛ ومانوج جين، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة جايل الهند؛ ومارسيلينو أوريجا، الرئيس التنفيذي لشركة إناجاس؛ وفاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز المسال؛ وحمد النعماني، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال؛ وأرنود بيتون، الرئيس التنفيذي لشركة تيكنب إنرجيز.

وتجدر الإشارة إلى أن غازتك 2021 يُعقد بحضور كبار صنّاع القرار وقادة الفكر في قطاع الطاقة الذين سيرسمون ملامح أجندة القطاع العالمي للغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة طيلة عقود قادمة.