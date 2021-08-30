3.5 مليار درهم أرباح «الإمارات للألمنيوم»

أبوظبي (الاتحاد) سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال النصف الأول من عام 2021، أرباحاً معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.49 مليار درهم (950 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 40 بالمائة عن النصف الثاني من العام 2020 البالغة 2.49 مليار درهم وزيادة بنسبة 111 بالمائة عن النصف الأول من العام 2020 (1.66 مليار درهم)، مدعومة بأرقام الإنتاج القياسية المسجلة في كل من مصفاة الطويلة للألومينا وشركة غينيا ألومينا كوربوريشن.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «ارتفع الطلب العالمي على الألمنيوم، المعدن الذي يجعل الحياة العصرية ممكنة، مع تعافي الاقتصادات العالمية من آثار جائحة كوفيد-19. فالتزام العديد من الحكومات حول العالم بإعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق المرونة المجتمعية في المستقبل يشير إلى توقعات طويلة الأجل جيدة لسوق الألمنيوم. وينصب تركيزنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على «الألمنيوم عالي الجودة» المصنّع وفقاً لمواصفات العملاء لاستخداماتهم المحددة، مما يضع الشركة في مكانة جيدة للاستفادة من هذا الطلب المتزايد».

وأضاف: «على الرغم من أن أداءنا المالي في النصف الأول من العام 2021 كان أفضل أداء لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الإطلاق، فقد كان بإمكاننا أن نحقق أداءً أفضل. كان إنتاج الألمنيوم منخفضاً قليلاً، كما كنا نعمل على تطوير مصانع الكربون التابعة للشركة، مع التركيز على الخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بإنتاج الألمنيوم والعودة إلى تحقيق النمو فيه. فعلى غرار العديد من الشركات الصناعية الأخرى، تأثرت شركتنا بالتحديات اللوجيستية العالمية، التي تضمنت عدم توفر الحاويات، ولكننا نتبنى حالياً أساليب متنوعة للاستجابة لهذه التحديات مثل الشحن المجزأ».

وأردف ابن كلبان: «أنا على يقين من أن أداءنا سيستمر في التحسن، مما يعزز جذب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاستثمارات إذا قرر مساهمونا المضي قدماً في عملية الاكتتاب العام الأولي للشركة، والذي سيكون أحد أكبر الاكتتابات في دولة الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق».

وقال بيان صادر عن الشركة أمس:«بلغت الأرباح 1.74 مليار درهم (473 مليون دولار)، مقارنة بـ 653 مليون درهم (178 مليون دولار) في النصف الثاني من العام 2020، وخسارة 208 ملايين درهم (57 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2020. وذلك مع ارتفاع أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن، وبيع نسبة كبيرة من المنتجات ذات القيمة المضافة».

كما بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 2.89 مليار درهم (787 مليون دولار) مقارنة بـ 3.45 مليار درهم (938 مليون دولار) خلال النصف الثاني من العام 2020 و2.03 مليار درهم (553 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2020، يرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى زيادة رأس المال العامل.