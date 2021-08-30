توقع إبقاء «أوبك+» لسياسة إنتاج النفط

لندن (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لـ«رويترز» إن المجموعة ستبقي على الأرجح سياستها لإنتاج النفط من دون تغيير حين تجتمع بعد غد الأربعاء، وستواصل زيادة مخططة لإنتاجها.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، مطلع سبتمبر لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لأشهر عدة مقبلة.

وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى الإدارة أنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

واليوم الاثنين، نزل برنت 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 06. 54 بتوقيت جرينتش. وزاد الخام أكثر من 11 بالمئة الأسبوع الماضي، توقعا لتعطل إنتاج النفط بسبب الإعصار إيدا.

لكن مصادر أوبك+ قالت إن زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومدفوعة بشكل أساسي بتعطل الإمدادات في المكسيك والعاصفة القوية التي تضرب ساحل الخليج الأميركي.

وقال مصدر "أسعار النفط الحالية حول 70 دولارا جيدة. أوبك+ تستمر على الأرجح كما هو مخطط بزيادة 400 ألف برميل يوميا".

وقال مصدر آخر في أوبك+ إنه من "المرجح للغاية" أن الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا ستتم اعتبارا من سبتمبر.

وقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس أمس الأحد لـ«رويترز» إن أوبك+ ستبحث هذا الأسبوع ما إذا كانت ستواصل الزيادة المزمعة أو ستعيد النظر فيها أو توقف الزيادة مضيفا أن اقتصادات دول شرق آسيا والصين ما زالت متأثرة بكوفيد-19 وأنه يجب توخي الحذر.

وأبلغ وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت لاحق بأن الكويت تدعم أي قرار يتخذه وزراء أوبك+ بتوافق جماعي.