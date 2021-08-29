مذكرة تفاهم لتوطين الإرشاد السياحي في الإمارات

أبوظبي (وام)

وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمرشدين السياحيين، لتعزيز التعاون بينهما من أجل الارتقاء بمهنة الإرشاد السياحي وتوطينها، وتعزيز الروابط المهنية في مجتمع المرشدين السياحيين، وتوطيد علاقتهم بقطاعي السياحة والثقافة بجميع مؤسساته العاملة في القطاعين العام والخاص.

وقع مذكرة التفاهم سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وجاسم البستكي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدين السياحيين.

وتنص المذكرة التي تستمر عاماً كاملاً على عدة بنود أهمها عقد الاجتماعات المشتركة واستضافة ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، وتبادل المعرفة والخبرات، وتحديد الفرص التي من شأنها رفع مستوى كفاءة أعضاء مجتمع المرشدين السياحيين، إلى جانب رفع مستوى الوعي تجاه تطلعات وطموحات قطاع السياحة في أبوظبي، وأهمية المحافظة على التراث الثقافي والسياحي.

وقال سعود الحوسني: «ملتزمون في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع جميع الجهات العاملة في القطاع من أصحاب المصلحة والشركاء لتوفير فرص استراتيجية تحفيزية لدولة الإمارات والعاصمة بشكل خاص.. ومن خلال التعاون مع جمعية المرشدين السياحيين نحرص على رفد الشباب الإماراتي بفرص عمل في هذا القطاع، وتعزيز ثقافة الإرشاد السياحي فيما بينهم لجعل السياحة خياراً مهنياً أمامهم، وتشجيعهم على التمسك بالقيم الإماراتية والترحيب بالعالم في أبوظبي.. وتعد هذه الجهود جزءاً من الاستراتيجية التي تتبعها الدائرة للتعافي السياحي لمرحلة ما بعد الجائحة وبالتالي دعم الجهود المستمرة للتنوع الاقتصادي.

من جانبه، قال جاسم البستكي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدين السياحيين: إن هذا التعاون جزء رئيس من أهداف ودور الجمعية في الارتقاء وتعزيز ثقافة الإرشاد السياحي بين الشباب الإماراتي، وتوفير فرص عمل في قطاع السياحة وتنمية وتطوير قدراتهم في هذا المجال.. وتسعى الجمعية دائمًا إلى تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات المؤسسات التي تندرج ضمن منظومة القطاع السياحي بشكل عام، وبالأخص الإرشاد السياحي.. ومن خلال هذا التعاون نتطلع إلى تشجيع المزيد من مواطني الدولة على الإقبال على مهنة الإرشاد السياحي والارتقاء بمستواها».