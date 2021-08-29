13% نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

دبي (الاتحاد)

قال معالي خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ارتفع نحو 13 في المئة خلال الربع الأول من العام.

وأضاف، في مقابلة مع تلفزيون العربية، أنه على الرغم من جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم استطاعت المملكة رفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% في 2020 و13% في الربع الأول من هذا العام.

وتابع: «ما زلنا في مرحلة الإعداد، ولم تنطلق مسيرة جذب الاستثمار الأجنبي بالكامل، لكن المملكة لديها ماكينة استثمار داخلي جبارة، مثل صندوق الاستثمار العام الذي أطلق المشاريع الكبرى وعدة شركات ستكون نواه لتجمعات قطاعية مختلفة».

وأوضح خلال المقابلة التي أقيمت على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، عزم السعودية على مضاعفة الاستثمارات في الرعاية الصحية مع المملكة المتحدة.