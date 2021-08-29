«سويڤل» تستكمل تمويلاً بـ 35.5 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «سويڤل»، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك ومقرها دبي، أن العديد من المستثمرين، بما في ذلك «أجيليتي» و«شيميرا أبوظبي»، أكملوا التمويل المسبق البالغ 35.5 مليون دولار من إجمالي اشتراك الاستثمار الخاص في الأسهم العامة (PIPE)، الذي تم جمعه فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح من قبل «الشركة» مع «كوينز جامبيت غروث كابيتال».

تعتمد «سويڤل» استراتيجية نمو شاملة تهدف إلى تحقيق نحو مليار دولار في إجمالي الإيرادات السنوية، والتوسع نحو أكثر من 30 مدينة في أكثر من 20 دولة بحلول عام 2025.

قال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سويڤل»: «من خلال هذا التدفق الفوري لرأس المال المتنامي، أصبحنا في وضع أفضل من أجل تقديم خدمات التنقل اليومي داخل المدن الرئيسية وأيضاً خدمات السفر بين المدن، بالإضافة إلى عروض خدمة النقل (TaaS) لأسواق جديدة».